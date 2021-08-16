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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طقس الاثنين.. شديد الحرارة ورطب على القاهرة الكبرى والعظمى 36 درجة

طقس الأثنين.. شديد
طقس الأثنين.. شديد الحرارة ورطب على القاهرة الكبرى والعظمى

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس شديد الحرارة ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للحرارة ورطبًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن تكون نسبة الرطوبة بين درجتين و4 درجات.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل معتدلا ورطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، مع تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:-
 
القاهرة العظمى 36 والصغرى 26.
الإسكندرية العظمى  31 الصغرى 25.
مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 25.
سيوة العظمى 37 والصغرى 24.    
بورسعيد العظمى 31 والصغرى 27.
دمياط  العظمى 32 والصغرى 26.
الإسماعيلية 36 الصغرى 25.
 السويس العظمى 37 والصغرى 25.
العريش  العظمى 32 والصغرى 25.
سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 19.
شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 29.
الغردقة العظمى 39 والصغرى 28.
 الفيوم العظمى 36 والصغرى 26.
بني سويف العظمى 37 والصغرى 26.
المنيا العظمى 38 والصغرى 25.
أسيوط العظمى 40 والصغرى 26. 
سوهاج العظمى 40 والصغرى 26. 
قنا العظمى 40 والصغرى 27.
الأقصر العظمى 41 والصغرى  27.

طقس الأثنين الطقس شديد الحرارة درجات الحرارة القاهرة اخبار توك شو

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