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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات الميراث.. إصابة شخصين فى مشاجرة بشبين القناطر

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أصيب شخصين فى مشاجرة نشبت بين طرفين بمنطقة الكوم الأحمر فى القليوبية بسبب خلافات حول الإرث تعدى كلا من الطرفين على الآخر بسلاح أبيض سكين جرى نقل المصابين لمستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بمنطقة الكوم الأحمر دائرة المركز ووقوع مصابين.


وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين طرف أول "أحمد ع م" 32 سنة عامل مصاب بجرح قطعى بالرأس وآخر باليد اليسرى وجرح شبه نافذ بالجانب الأيسر بالبطن وشقيقه ""محمد ع م" 30 سنة و وطرف ثان "يونس ع أ"، 38 سنة عامل ومصاب بجرح شبه نافذ بالفخذ الأيسر و"مصطفى ع ا"، 23 سنة عامل.


وتبين وجود خلافات حول الإرث بين الطرفين لوجود علاقة نسب بينهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الأخر باستخدام سلاح أبيض "سكين" وإحداث ما بهم من إصابات وجرى نقل المصابين لمستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


من ناحية أخرى، أمرت نيابة مركز بنها فى القليوبية بحبس المتهم بالتعدى على صاحب مزرعة بالسلاح الأبيض واصابته بجروح طعنية فى الجسد 4 أيام على ذمة التحقيق.


كما امرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصاب وسرعة ضبط وإحضار باقى المتهمين وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.


تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين طرفين ووقوع مصاب، جرى نقله لمستشفى بنها الجامعى لتلقى العلاج اللازم.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ والمعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "عماد س م" 41 سنة صاحب مزرعة دواجن مصاب بجروح طعنية بالكتف واليد اليسرى وكذلك القدمين وكدمات متفرقة بالجسم وطرف ثان "ح ف ف"، 51 سنة، عامل، و نجل عمه " ن ص ف" 23 سنة عامل، ونجل عمهم ""س أ ف"، 23 سنة.


وتبين أنه حدثت مشادة كلامية بين الأول والرابع منذ حوالى 15 يوما بسبب أولوية المرور، وتدخل أهالى القرية وتم الصلح والتراضي بينهم دون حدوث أية تعدى من الطرفين. 


إلا أنه اليوم وحال تواجد الطرف الأول بمزرعته فوجئ بحضور الطرف الثانى والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته باستخدام أسلحة بيضاء "مطواة" وفروا هاربين.


فيما تمكن ضباط وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة بنها من ضبط المتهم الثاني و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين.

القليوبية النيابة العامة شبين القناطر مستشفى بنها الجامعي مركز شرطة مزرعة دواجن

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