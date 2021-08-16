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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهم بالتعدي على صاحب مزرعة بمشاجرة في القليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

امرت نيابة مركز بنها فى القليوبية بحبس المتهم بالتعدى على صاحب مزرعة بالسلاح الابيض واصابته بجروح طعنية فى الجسد 4 ايام على ذمة التحقيق.
كما امرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصاب وسرعة ضبط واحضار باقى المتهمين وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
تلقى مدير أمن القليوبية إخطار من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين طرفين ووقوع مصاب، جرى نقله لمستشفى بنها الجامعى لتلقى العلاج اللازم.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "عماد س م" 41 سنة صاحب مزرعة دواجن مصاب بجروح طعنية بالكتف واليد اليسرى وكذلك القدمين وكدمات متفرقة بالجسم وطرف ثانى "ح ف ف"، 51 سنة، عامل، و نجل عمه " ن ص ف" 23 سنة عامل، ونجل عمهم ""س أ ف"، 23 سنة.
وتبين أنه حدثت مشادة كلامية بين الأول والرابع منذ حوالى 15 يوما بسبب أولوية المرور، وتدخل أهالى القرية وتم الصلح والتراضى بينهم دون حدوث أية تعدى من الطرفين. 
إلا أنه اليوم وحال تواجد الطرف الأول بمزرعته فوجئ بحضور الطرف الثانى والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته باستخدام أسلحة بيضاء "مطواة" وفروا هاربين.
فيما تمكن ضباط وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة بنها من ضبط المتهم الثاني وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالاشتراك مع المتهمين الأخرين.
وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض عقب ارتكاب الواقعة، ويكثف رجال الأمن جهودهم لضبط المتهمين الهاربين وتولت النيابة التحقيق.
من جانبها أمرت نيابة قسم اول بنها فى القليوبية حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجته أمام اطفالها ببنها بسب مصروف المنزل والخلافات الزوجية ، كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجني عليها بعد ورود تقرير الطب الشرعي.
كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاه، وتفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة، وتحريز أداه الجريمة وإرسالها للمعمل الجنائي.
من ناحية اخرى كشفت  التحريات الأولية أن الزوجين لديهما طفلان ولد وبنت وأن المتهم طعنها عدة طعنات بالبطن وجرح ذبحى بالرقبة . 
وأوضحت التحريات أن الواقعة حدثت على إثر مشادة بين الزوجين بسبب المصروف اليومي للمنزل وعدم تجهيز الطعام وخلافات زوجية متراكمة من قبل أدت إلى وقوع تلك الحادث الأليم والتي ارتكبها الزوج باستخدام سكين المطبخ.
كما تبين أن الزوجين وأسرتيهما يتمتعان بالسيرة الطيبة سواء أسرة الزوج أو الزوجة كما أن الزوجة تخرجت من كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف وحفظت كتاب الله وأن الخلافات التى كانت بين الزوجين كانت كغيرها من الخلافات التى تمتلئ بها المنازل ويتم حلها وتدارك الأمور.
كما كشفت التحقيقات انه قبل الواقعة كانت قد نشبت مشادة بين الزوجين وعلى إثرها تركت الزوجة بيت الزوجية وانتقلت لبيت والدها إلى أن تم حل الخلاف بينهما قبل الواقعة بيوم.
وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين زوجين لخلافات على مصروفات المنزل وتطورت هذه المشاجرة لقتل الزوج لزوجته.
على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بين "أحمد ح ن" 32 سنة، سائق، وزوجته "ه س ع"، 26 سنة، ربة منزل لخلافات أسرية على مصروفات المنزل تطورت هذه المشاجرة لقيام الزوج بقتل زوجته وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مدير أمن القليوبية الطب الشرعى النيابة العامة مشادة كلامية مستشفى بنها الجامعي

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