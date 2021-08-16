الأول بتقنية 3D في مصر| أحمد داود يكشف عن تفاصيل فيلم 13 يوم

يجدد النجم أحمد داود في ظهوره السينمائي بين الدراما والأكشن، لينطلق هذا العام في فيلم رعب بعنوان يوم 13 والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، وقال داود "الفيلم في مراحله النهائية، وتجربة الـ 3D ستكون استثنائية، فالمخرج وائل عبد الله يهتم بكل التفاصيل ليخرج بالفيلم في مستوى عالمي، واثق من أنه سينال إعجاب الجمهور" الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

واشتهر داود بجرأته السينمائية والدرامية من خلال تقديمه شخصيات وأنواع مختلفة من الأعمال، وظهر ذلك واضحًا في تجربة فيلم 122، والذي يعتبر أول فيلم عربي يُعرض بتقنية 4D في السينمات، وقد لاقى الفيلم نجاحًا جماهيريًا ونقديًا، وتجاوزت إيرادات الفيلم 24 مليون جنيه مصري.

وبجانب فيلم يوم 13، أعلن داود مؤخرًا عن استعداده لتصوير فيلمه المقبل هيصة، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، حيث يخوض تحديًا جديدًا من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، ليرصد صراع الموهوبين رياضيًا مع الحياة ليمارسوا ما يحبونه وهو كرة القدم، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقيّة فريق العمل، الفيلم تأليف محمد ناير، إنتاج Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

أحمد داود هو فنان مصري شاب، اشتهر باختلاف الشخصيات التي يقدمها سواء على المستوى السينمائي أو المستوى الدرامي، تصدر المشهد السينمائي في بداياته ببطولة فيلم ولد وبنت، ثم اتجه إلى الدراما بالمشاركة ليتعاون مع نجوم كبار مثل يسرا ونور الشريف وليلى علوي، ويعتبر دوره في مسلسل سجن النسا بوابة دخوله إلى عالم الأدوار المركبة، ليشارك بعدها في بطولة مسلسل جراند أوتيل، ثم مسلسل هذا المساء والذي اعتبره النقاد واحد من أفضل الأعمال الدرامية في الآونة الأخيرة.

كما حقق نجاحًا كبيرًا بشخصية يوسف في مسلسل أهو ده اللي صار، اهتم داود باالبطولة الجماعية على المستوى السينمائي وشارك في أفلام ولاد رزق بجزأيه الأول والثاني، وهيبتا: المحاضرة الأخيرة، وجميعهم حصدوا نجاحًا على المستوى الجماهيري والنقدي، ثم عاد ليتصدر البطولة السينمائية المُطلقة من خلال فيلم 122 والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4D، وتجاوزت إيراداته الـ 24 مليون جنيه مصري، وينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 أول فيلم مصري يُعرض بالكامل بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط.