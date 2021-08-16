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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حاتم النجيب فى حوار خاص: الدلتا الجديدة يساهم فى تقليل العجز فى الميزان التجارى..وإنشاء حوالي 320 مشروعا قوميا فى القطاع الزراعى..وحياة كريمة تستهدف تحسين معيشة كل مواطن مصري

حاتم النجيب مع محرر
حاتم النجيب مع محرر صدى البلد

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهه لـ  "صدى البلد" :

انشاء ما يقرب من 320 مشروعا قوميا فى القطاع الزراعي

خطة طموحة من قبل وزارة الزراعة من أجل ضبط أسعار المستلزمات الزراعية والتى تؤثر على الفلاحين وعلى الأسعار

مبادرة حياة كريمة المشروع القومى لكل مواطن مصرى

مشروع الدلتا الجديدة يساهم فى تقليل العجز فى الميزان التجارى

 

أسعار الخضروات والفاكهة هو ما يهم المواطن المصرى الآن خاصة فى ظل الارتفاعات المتتالية التى تشهدها الأسواق ، بسبب عدة أسباب ، ولكن هل تستمر تلك الموجة من الزيادات فى الأسعار أم تنضبط الأسعار خلال الفترة القادمة .

فالقطاع الزراعى متشابك يؤثر على القطاعات الأخرى ، لذا هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بهذا القطاع باعتباره يمس الأمن الغذائي المصرى .

 

وفى هذا الصدد ، أجرت عدسة "صدى البلد" حوارا مع  حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهه بالغرف التجارية 

 

هل تتوقع ارتفاعا قادما فى أسعار الخضروات والفاكهه بالأسواق؟

ان الانتاج الزراعى يؤثر على الأسواق وبالتالى هذا مايهم المواطن ، موضحًا أنه يتم انشاء ما يقرب من 320 مشروعا قوميا فى القطاع الزراعى ، كما سيكون لدينا تصنيع زراعى من خلال الدلتا الجديدة والذى يضيف قيمة مضافة 100% على المنتجات الزراعية.

وأوضح  ، أن بعض أصناف الخضروات والفاكهه يكون بها فجوات بسبب فواصل العروات ، ولكن وجود الخدمة الوطنية تحدث توازن سواء فى قطاع الخضروات والفاكهه أو قطاعات الثروة السمكية والحيوانية .

هل أثرت التغيرات المناخية على أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق ؟ 

رغم جائحة كورونا كان هناك استقرار دائم فى أسعار الخضروات والفاكهه ، مؤكدا أنه يمكن أن ترتفع أسعار بعض السلع ولكنها بسبب الجهود المبذولة تعود إلى الانخفاض مرة أخرى حتى أننا صدرنا خلال عام 2020 مايقرب من 5 ملايين طن من المنتجات الزراعية ، كما  أن وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية وضعت خطة لمواجهة التغيرات المناخية ومايؤثر على الإنتاج الزراعى مما يدل على وجود رؤية طموحة من قبل الوزارات 

هل أسعار المستلزمات الزراعية أثرت على المنتجات الزراعية بالأسواق ؟ 

بالطبع تؤثر ، ولكن هناك  خطة طموحة من قبل وزارة الزراعة من أجل ضبط أسعار المستلزمات الزراعية والتى تؤثر على الفلاحين وعلى الأسعار ،  حيث أن المواطن المصرى الآن يبحث عن الزراعة النظيفة للزيادة من الصادرات المصرية مما يصب فى صالح الاقتصاد المصرى 
 

مبادرة حياه كريمة من أهم المشروعات الحالية  ، فهل لها انعكاس على الاقتصاد القومى ؟ 

مبادرة حياه كريمة المشروع القومى لكل مواطن مصرى ، حيث يستهدف تحسين حياة  55 مليون مواطن ، كما أنها تغير الحياة الريفية مما ينعكس على الاقتصاد المصرى .

كيف يتم تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الزراعية ؟ 

  نطمح لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الزراعية من خلال خطط مدروسة وموسعه تقوم بها وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية مثل التموين وغيره

مشروع الدلتا الجديدة ، هل له انعكاسات على التصدير والسوق المصري؟ 

كل ما يكون عندى مشروعات قومية فى القطاع الزراعى كلما زاد حجم الانتاج الزراعى والمنتجات الزراعية وبالتالى نحقق الاكتفاء الذاتى ونزيد من الصادرات الزراعية  ، كما أن مشروع الدلتا الجديدة يساهم فى تقليل العجز فى الميزان التجارى من خلال تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية .

فالتصنيع الزراعى الذى يتم فى مشروع الدلتا الجديدة يحقق قاطرة التنمية ،  فهو المستقبل القادم لإنه يضيف قيمة مضافة بنسبة 100% ويخلق فرض العمل ، كما يساهم فى استقرار الأسعار بالسوق المحلى .

 

 


 

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