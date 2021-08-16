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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مكتبة الإسكندرية: المعرض الدولي للكتاب يضم 65 دار نشر وحضور ضعيف للدول العربية

مكتبة الأسكندرية
مكتبة الأسكندرية

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية والمشرف العام على المعرض، إن اليوم سيشهد افتتاح الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المعرض الدولي للكتاب في دورته الـ 16 في ساحة المكتبة.


وأضاف "سليمان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أنه تم عمل تجهيزات عالية جدًا من حيث التباعد الاجتماعي نظرًا لجائحة كورونا، موضحًا أن المعرض سيضم أكثر من 65 دار نشر من جميع أنحاء الجمهورية مع حضور ضعيف من الدول العربية، بسبب حركة الطيران والتشديد على الإجراءات بين الدول وبعضها البعض

الإقبال الشديد


وتابع، أن هناك حوالي 20 ناشرا على قائمة الانتظار ولم نتمكن من تسجيلهم بسبب الإقبال الشديد على المعرض، موضحًا أن هناك بعض دور النشر العربية التي لها مقرات في مصر


و ينطلق اليوم معرض الإسكندرية الدولي للكتاب  في تمام الساعة الثانية مساء وينتهي يوم 30 أغسطس الجاري و ذلك بالتعاون  مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين والعرب.
 
و يضم المعرض  حوالي 65 دار نشر مصرية وعربية، كما أن هناك العديد من الأنشطة الثقافية التي تقام على هامش المعرض عبر الإنترنت بشكل تفاعلي من خلال وبينار مكتبة الإسكندرية، وسوف تُبث الفعاليات مباشرةً في كل سفارات المعرفة بجميع المحافظات، وستُبث اللقاءات مباشرةً على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.

و يقدم البرنامج الثقافي للمعرض مجموعة من الندوات التفاعلية تحت عنوان: للإبداع السكندري وجوه كثيرة. وحرصت المكتبة أن تتناول الأنشطة الثقافية مجالات متعددة مثل: الطفل، المرأة، الشباب، التكنولوجيا، الفنون، والآداب.


ومن أبرز الشخصيات المشاركة في البرنامج الثقافي التفاعلي، الدكتور أحمد عكاشة، والدكتور محمد عفيفي، والدكتور خالد حبيب، والإعلامية نشوى الحوفي، والسيناريست مريم نعوم، والدكتورة ريم البسيوني، وفنان الخط العربي؛ خضير البورسعيدي، والفنان شريف الدسوقي، والكابتن أحمد الكاس، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز الروائيين والمترجمين المصريين. كما يولي البرنامج جزءًا خاصًا للتاريخ والتراث وللمسرح وللترجمة وللشباب والصحة النفسية.

 

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