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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين "البحوث الإسلامية": الأزهر يستهدف دعم خطط التواصل مع فئات المجتمع 

كلمة الأمين العام
كلمة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في افتتاح المعرض

شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد اليوم، في فعاليات افتتاح معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الحالية، والذي يقام في الفترة من ١٦ إلى ٣٠ أغسطس الجاري.

 

وقال د. نظير عياد المشرف على جناح الأزهر بالمعرض، إن تواجد الأزهر الشريف بكل قطاعاته في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، يُعد استكمالًا للنجاح الذي حققه جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب؛ والذي شهد إقبالاً كبيرًا على إصداراته المختلفة التي يقدمها مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء ومركز الترجمة ومرصد الأزهر، كما أن هذا الملتقى المهم يكشف عن التعاون المثمر والتعانق الثقافي بين مختلف المؤسسات العلمية والدعوية والثقافية من أجل بناء فكر مستنير يحقق التنمية الشاملة.

 

وأضاف الأمين العام، أن الأزهر الشريف يستهدف بهذه المشاركة دعم خطط التواصل مع جميع فئات المجتمع وتعريفهم بما يقوم به الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف من جهود متواصلة  لإرساء السلام المجتمعي ومحاربة الفكر المتطرف والعمل على إرساء قيم المواطنة والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة التي تتبنى جماعات العنف والتطرف نشرها بين الناس.

 

وأوضح عياد، أن جناح الأزهر الشريف بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب يشهد تنوعا كبيرًا ؛ حيث تشارك قطاعات الأزهر المختلفة، والتي من بينها: مجمع البحوث الإسلامية بإصدارات السلسة العلمية، ومرصد الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، ومكتبة الأزهر، وجامعة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية، ومركز الترجمة، وهيئة كبار العلماء، كما يضم المعرض أعضاء من لجنة الفتوى بالأزهر للرد على أسئلة استفسارات زوار المعرض في ما يتعلق بالمسائل الشرعية والأحوال الشخصية، فضلًا عن الأنشطة الإبداعية والفنية.

البحوث الإسلامية الأزهر جناح الأزهر مرصد الأزهر هيئة كبار العلماء

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