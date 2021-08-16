عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

صدى البلد

مشهد غير مسبوق في توجه الدولة المصرية يقترن بعهد الرئيس السيسي عنوانه الإدارة الواعية لملفات عديدة خارجياً وداخليا في توقيت واحد في كتمان وفطنة والنتائج مذهلة سيما في الملفات الخارجية حيث تقاتل مصر الرسمية  كل يوم دون إطلاق رصاصة واحدة.!

هناك معارك يخوضها رجال الظل سواء رجال المخابرات العامة أو الحربية والخارجية المصرية في ميدان الدبلوماسية ‏وجمع المعلومات وكل هذا من خلال منظومة يديرها رئيس الجمهورية بالتزامن مع الملفات الداخلية وهنا الكتمان من مسببات الوصول للهدف والتفاصيل مبهرة خارجياً وداخليا أخذا في الإعتبار أن صانع القرار يري أفضل وليس كل مايعرف يقال .!

إن مصر اليوم أقوى عسكرياً وسياسياً من ذي قبل  وفارق القوة العسكرية يصب لصالحها ويؤكد ذلك ترتيب الجيش المصري عالمياً. إلا انها لم تتورط في أي عمل عسكري وهنا القوة في قراءة المشهد والتصرف بما يحقق لمصر مبتغاها ودائما خيار الحرب هو الخيار الأخير عندما تغلق كل السبل .!

رسائل مصر القوية تصل فورا من خلال تصريح رئاسي بمثل ماحدث في الأزمة الليبية .!

رسائل مصر القوية تصل فورا عند تحديث أسلحة الجيش المصري بالطائرات المقاتلة الحديثة وحاملات الطائرات وكذا عند إفتتاح قواعد عسكرية علي البحر الأحمر والبحر الأبيض وبالقرب من الحدود المصرية الليبية .

في أزمة سد النهضة كل السبل مغلقة بسبب الصلف الإثيوبي ولكن مصر الرسمية تنتهج سياسة النفس الطويل من خلال الدبلوماسية بالتزامن مع التواجد علي مرمي حجر من سد النهضة الذي ما أسهل قصفه ولكن لكل مقام مقال .

ولعل زيادة فيضان النيل حاليا وأنباء فشل ملء سد النهضة بخير دليل علي أن مصر الرسمية فطنة لايمكن جرها إلي حرب طالما أن المشهد داخل أثيوبيا يجعل مصر تنتصر دون قذيفة تطلق من صاروخ أو طائرة وأعني عدم الإستقرار هناك .!

مصر داخلياً مستقرة آمنة تزامنا مع حرب مستمرة ضد الإرهاب  والمشهد هنا مطمئن ففي ظل الأمن والأمان يمكن البناء وهنا حققت مصر طفرة هائلة من خلال مشروعات غير مسبوقة تتم في صمت لايعلن عنها إلاّ بعد الإنتهاء منها.!

يثمن أيضاً لمصر الرسمية النظر للمستقبل وهنا التوجه رائع ولعل شبكة الطرق والكباري والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمبن الجديدة  لخير دليل .!

مصر إذا علي موعد مع مشهد يسمح بالقول بأن الأمور موضع فهم ووعي وإلمام بكل التفاصيل والتداعيات وهنا علي الشعب دعم القيادة السياسية والوقوف خلف الدولة المصرية في ظل أن مصر مستهدفة والأعداء من كل حدب وصوب.

رسائل مصر القوية إنطلاقة غير مسبوقة وهنا الأمر يستوجب الحفاظ علي مسببات القوة في عالم لايعترف إلا بالقوة ولاموضع فيه للضعفاء.

أخيراً وليس آخر لابد من الجهر بالقول "تحيا مصر".

ترشيحاتنا

نادي الأحلام.. هل يضم باريس سان جيرمان كريستيانو رونالدو؟

حادث مروع لـ ابن المخرج شريف مندور وتهشم سيارته.. شاهد

السيسي: مصر حريصة على تطوير التعاون الثنائي مع اليابان.. وسمعة الشركات اليابانية طيبة وذات خبرة تكنولوجية متقدمة

وفاة وزيرين من عهد الرئيس العراقي صدام حسين

الصحة العالمية: نشعر بقلق كبير من انتشار فيروس قاتل في دول أفريقيا

توجيه عاجل من الملك سلمان بدعم الجزائر في مواجهة الحرائق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

عندي أوضة في قبري.. فيفي عبده تكشف سر شراء 3 مدافن

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

فزع في الشوارع وإغلاق للمنازل.. القصة الكاملة لـ انتشار القرود في حدائق الأهرام

اقفلوا الشبابيك.. القرود تغزو شوارع ومنازل حدائق الأهرام|صور

الرئيس يوجه بتطبيق حزمة كشوفات شاملة للصحة العامة للطلاب

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

فيديو

فيديو جراف.. القرود في حدائق الأهرام .. والسكان : الحقونا

وزير الشباب والرياضة يوضح مصير الاتحادات المخفقة في طوكيو.. ويكشف ملف مصر لاستضافة المونديال والأولمبياد

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

المزيد

ساحة رأي

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

فيروز نبيل تكتب: ماذا لو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ