اقتصاد الإمارات|غرفة دبي تستعرض جاهزية قطاع الأعمال للمشاركة في إكسبو 2020

أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي الفيديو الثالث ضمن سلسلة فيديوهات مبادرة "الطريق إلى إكسبو 2020" التي أطلقتها الغرفة لاستعراض استعدادات مجتمع الأعمال لإكسبو 2020 دبي والذي يستضيف عامر الشيخ رئيس ومدير عام "بيبسيكو" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ويرصد رؤيته وتوقعاته للحدث الدولي الذي ينتظر العالم انطلاقه في الأول من أكتوبر المقبل للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية " وام"، إن غرفة دبي تهدف من خلال سلسلة "الطريق إلى إكسبو 2020" إلى استعراض الوسائل الفعّالة التي سيحقق إكسبو 2020 دبي من خلالها التواصل بين مجتمعات الأعمال المحلية والعالمية عبر استضافة نخبة من قادة وصناع قرار مجتمع الأعمال والشركات الرائدة العاملة في الدولة لتسليط الضوء على رؤاهم وما يتوقعونه من إكسبو 2020 دبي والتعرف على تفاصيل مشاركاتهم في الحدث العالمي.

ويقام إكسبو 2020 دبي في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ ويدعو الزوار من شتى أقطار العالم للمشاركة في صنع عالم جديد والمشاركة في احتفال بإبداع البشرية وابتكاراتها وتقدمها وثقافتها على مدار ستة أشهر.

ويجمع الحدث أكثر من 200 مشارك بما في ذلك 191 بلدا والعديد من شركات الأعمال والمنظمات المتعددة الأطراف والمؤسسات التعليمية لتشكيل شراكات مبتكرة يمكنها الوصول إلى أسواق جديدة والمساعدة في تحقيق تغيير عالمي هادف.

وقال عامر الشيخ : حرصت بيبسيكو على المشاركة في هذا الحدث الاستثنائي الذي سيجمع تحت مظلته مشاركين من جميع أنحاء العالم تجمعهم قضايا عالمية مشتركة مثل التغير المناخي والمساواة في حقوق التعلم للجميع إلى جانب الرعاية الصحية والرقمنة ونظم الأغذية المستدامة لإيجاد حلول لها والمسألة الأكثر أهمية هي التواصل المباشر فيما بينهم.

وأضاف : يشكل الحدث فرصة مهمة لـ "بيبسيكو" لمشاركة أهدافها وما تقدمه في مجالات الابتكار والاستدامة والترفيه فضلاً عن الفكر القيادي ودورها في صناعة فرص تدريبية داخلية وخارجية وتطوعية خاصة أن إكسبو 2020 دبي يأتي كأول حدث دولي ضخم يجمع البشرية بعد جائحة كوفيد-19 ليكون منصة مهمة لمشاركة الأفكار مع أهم المفكرين من 191 بلدا مشاركا وطرح الفرص أمام الجميع ليكونوا جزءاً من الأعمال الكبيرة أو الصغيرة أو الريادية ..مؤكداً أن الحدث سيكون بيئة ملهمة فعلاً لصناعة الشراكات ذات الأهمية الحقيقية والتي ستبقى طويلاً حتى بعد ختام فعاليات الحدث الدولي.

وتلعب غرفة دبي شريك تكامل الأعمال الرسمي لإكسبو 2020 دبي دوراً محورياً في تحفيز الشراكات مع مجتمع الأعمال العالمي خلال فترة إقامة الحدث الدولي التي تمتد لستة أشهر.

وبصفتها شريك تكامل الأعمال الرسمي لإكسبو 2020 دبي تنظم غرفة تجارة وصناعة دبي عدداً من الفعاليات بالتزامن مع الحدث الدولي بما فيها سلسلة منتديات الأعمال العالمية والتي تتضمن الدورة السادسة من "المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال" والدورة الرابعة من "المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية" والدورة الأولى من "منتدى الأعمال العالمي لدول الآسيان" .. وخلال فترة إقامة إكسبو 2020 دبي أيضاً ستشارك الغرفة في تنظيم المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية الحدث الأضخم من نوعه والذي يستقطب قادة الغرف التجارية وممثلين عنها من مختلف أنحاء العالم.

سلسلة فيديوهات "الطريق إلى إكسبو 2020" والتي تأتي تحت مظلة مبادرة "منصة ملتقى الأعمال" التي أطلقتها غرفة دبي تضاف إلى سلسلة المبادرات النوعية التي أطلقتها الغرفة لتعزيز وعي قطاع الأعمال بالمتغيرات في بيئة الأعمال.

وتهدف السلسلة التي تم إطلاقها بالتعاون مع مجلة "انتربرينور الشرق الأوسط" مجلة الأعمال الرائدة في المنطقة إلى تجسيد الحيوية والمرونة التي يتمتع بها مجتمع الأعمال في إمارة دبي بالإضافة إلى الفرص غير المسبوقة التي سيوفرها إكسبو 2020 دبي.