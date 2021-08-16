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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك.. تقسيمة حماسية بين اللاعبين استعدادا لـ وادي دجلة

صدى البلد

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على بعض الجوانب الخططية والفنية خلال التدريب مساء اليوم الإثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للقاء وادي دجلة المقبل في الدوري الممتاز.

واختتم الجهاز الفني للزمالك، التدريب بإجراء تقسيمة بين اللاعبين شهدت حماسا من الجميع، وقام خلالها اللاعبون بتنفيذ بعض الجمل التي شرحها الجهاز الفني.

مران الزمالك.

حرص محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على المشاركة في تدريب الفريق مساء اليوم الإثنين بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للقاء وادي دجلة المقبل في الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون قد استبعد عواد من قائمة الفريق التي ستخوض لقاء الغد.

وحرص عواد على التواجد في المران والمشاركة في تدريبات حراس المرمى.

ويستعد الزمالك للقاء وادي دجلة في التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز، برصيد 70 نقطة جمعها من 30 مباراة.

نادي الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون استاد الدفاع الجوى وادي دجلة الدوري الممتاز محمد عواد

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