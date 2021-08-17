نشرة أخبار البرلمان.. 5 مساعدات استثنائية للأسر الفقيرة.. وعقوبة الروائح الكريهة بالسيارات.. آليات جديدةلمواجهة زحام مراكز تطعيم المسافرين للخارج

في إطار اهتمامه بالشأن السياسي والبرلماني، نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار الهامة المتعلقة بهذا الشأن ، نستعرض فيما يلي أبرز الأخبار المهمة التي تم نشرها خلال الساعات القليلة الماضية.

أبرزها مصروفات التعليم.. 5 مساعدات استثنائية تصرف للأسر الفقيرة

برلماني يقترح آليات جديدة للتغلب على زحام مراكز تطعيم المسافرين للخارج

بعد تصديق السيسي على اللائحة الداخلية للمجلس..ضوابط وشروط رفع الحصانة عن النواب

تصل لـ 1500 جنيه.. تعرف على حقيقة عقوبة الروائح الكريهة بالسيارات

منح دراسة لشمول مالي.. كيف دعمت الدولة ذوي الإعاقة ؟

للعاملين بالتجارة.. إجراءات واجب اتخاذها ومخالفتها غرامة تصل لـ 1000 جنيه





تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل تدريب الأعضاء الجدد





تضامن النواب: تعديلات جديدة على قانون ذوي الإعاقة بدور الانعقاد المقبل



