لن أنسي هذا المنظر.. شيرين رضا تعلق علي فرار أهالي كابول.. شاهد

حرصت الفنانة شيرين رضا علي التعليق علي المشاهد المفجعة التي حدثت صباح اليوم داخل مطار كابول، أثناء تدافع المواطنين الأفغان للفرار نحو مطار كابول باحثين عن أي طريق للفرار لدولة أخرى أكثر أمانا.

ودشنت شيرين رضا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، كاتبة: “لن انسي هذا المنظر أبدًا”.

وشهد مطار كابول بالمواطنين الأفغان، الذي فضل الخروج من البلاد بعد فرار رئيس أفغانستان، تاركا كرسي الرئاسة بعد محاولات قفز طالبان على السلطة.

وسيطرت طالبان على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، لقطات من داخل صالات المطار ومهبط الطائرات.

ومن بين اللقطات التي توضح قلق الشعب وخوفه من البقاء في أراضي افغانستان، كان التفاف حشود كبيرة حول طائرة على مهبط الطائرات.

وظهر في مقطع فيديو تداولها بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تزاحم المواطنين للتسلق على الطائرة التي كانت تستعد للإقلاع من المطار، وأخرون يسيرون بجوار الطائرة.



الجدير بالذكر أن مطار كابول قد شهد إطلاق نار في الهواء من قبل القوات الأمريكية، وأوضحت الأنباء أن عددا من الأشخاص لقوا مصرعهم بهذه الطلقات، اليوم الاثنين.

وقتل عدد من الأشخاص نتيجة تعرضهم للدهس، عندما حاول حشد من الأفغان ركوب طائرة لمغادرة البلاد.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن الجيش الأمريكي قرر تعليق عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابول بشكل مؤقت.

وذكرت الوكالة نقلا عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، أن "الجيش الأمريكي علق مؤقتا عمليات الإجلاء من كابول لإخلاء المجال الجوي".

وأكد نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جوناثان فاينر، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تركز حالا على تأمين مطار كابول، مشيرا إلى أن هناك خطة بالفعل.

وقال فاينر إن قوات أمريكية إضافية ستتوجه إلى مطار كابول اليوم وغدا بهدف تأمينه، مضيفا أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيخاطب الشعب قريبا حول أفغانستان.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة منخرطة بمحادثات دبلوماسية مع طالبان في قطر، محذرا الحركة من تداعيات التعامل بعدائية مع واشنطن.

وشدد نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي على أن واشنطن تراقب التهديدات الإرهابية في أفغانستان عن كثب، مضيفا أن الوضع في كابول تدهور أسرع من المتوقع.

وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث باسم البنتاجون أنه سيتم نقل ما يصل إلى 30 ألفا من المتقدمين الأفغان لبرنامج الهجرة إلى الولايات المتحدة.