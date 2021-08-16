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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عقب فوتوسيشن الروب..

سمية الخشاب تتألق بـ جامبسوت جينز في جلسة تصوير جديدة

سمية الخشاب
سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهرت سمية الخشاب مرتدية جامبسوت جينز، اسفله توب باللون البيج، مع حذاء ذي كعب عال باللون البيج.

 

ومن النواحي الجمالية، اعتمدت سمية الخشاب علي رفع شعرها إلى أعلى، مع وضع ميك اب جريء يبرز ملامح وجهها، واكسسوارات عديدة باللون الذهبي.

 

كما ظهرت سمية الخشاب في عدة لقطات مختلفة من داخل جلسة التصوير، منها اثناء جلوسها علي الكرسي، واخري اثناء وقوفها ممسكة بشعرها في يدها.

 

وعلقت سمية الخشاب علي الصور كاتبة: “الحب هو جينز جديد او اسود”.

 

وكانت قد تصدرت النجمة سمية الخشاب تريند جوجل وذلك بعد أن شاركت جمهورها بجلسة تصوير وهي ترتدي الروب الأحمر.

 

وفي أول تعليق لها بعد تصدرها التريند؛ قالت سمية الخشاب لـ"صدى البلد": "أنا لسه بسخَّن.. اللي جاي أقوي بإذن الله".


وأضافت "السيشن كسر الدنيا.. وسأكون متفاعلة بكثرة على السوشيال ميديا مع جمهوري خلال الفترة المقبلة".

 

آخر أعمال سمية الخشاب

 

كان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب أغنية «أوعدك» مع المطرب عمر كمال، وتعد الأغنية هي التعاون الأول بين عمر كمال وسمية الخشاب، وبوابة دخول سمية لعالم أغاني المهرجانات الشعبية.

 

وتقول كلمات الأغنية، «أوعدك، عمري في يوم يا حبيبتي ما أخونك، هفضل جمبك بقى وهصونك، بعشق اسمك كل جنونك، لما تبصي بقى بعيونك،” وتكمل سمية الخشاب الأغنية قائلة: “يا ولا، أنا جامدة وضد الكسر، أنا عاوزه في كل بلد بقى قصر، أنا متلقبة كده ملبن مصر، بيمشوا ورايا لحد العصر».

 

وسبق أن غردت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": “‏الفلوس مبتعملش class ولا بتعمل ولاد ناس”.

 

تأتي هذه التغريدة بعد ساعات من مهاجمة الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الفنانة سمية الخشاب بسبب فيديوهاتها على موقع “ سناب شات”، موضحة انها لا تقدم اي محتوى وتعتقد ان السناب شات عبارة عن مرآة. 

 

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