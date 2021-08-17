عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2021 .. ونسب النجاح عالية

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2021 يعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بعد قليل، وذلك لإعلان تفاصيلها وإحصائياتها قبل مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة المقرر عقده في الواحدة من ظهر اليوم.

 

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ صدى البلد، أن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021، تؤكد أن معدلات النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2021 ، هي نفس معدلات النجاح المعتادة في نتيجة الثانوية العامة بالأعوام السابقة، مشيراً إلى أنه كانت قد بلغت النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة العام الماضي 81.4%، وبلغ إجمالي عدد الطلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية في جميع الشعب 43  طالب/طالبة

نتيجة الثانوية العامة 2021

وأشار المصدر إلى أن مستوى المجاميع في نتيجة الثانوية العامة 2021، يبشر بـ انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة، مقارنة بالأعوام الماضية.

وقال المصدر: لن نرى المجاميع الفلكية التي كان نراها على مدار الـ 30 سنة الماضية "يعني مش هنلاقي طالب جايب 99.9 % أو طالب جايب 100% واكتر".

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع صدى البلد

أعلن موقع صدى البلد عن إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، مؤكدا أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد ظهر اليوم بعد انتهاء مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال الضغط هنا 

حيث يمكن لمن يهمه الأمر من طلاب الثانوية العامة 2021 وأولياء أمورهم الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، ثم إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن كل ما كتب على مواقع التواصل والصفحات الالكترونية عن اوائل الثانوية العامة 2021 ، وكل ما تم تداوله عن تسريب الدرجات وتسريبات عن الأوائل ونسب النجاح لا أساس له من الصحة. . خالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق لكل الطلاب.

 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالدرجات وترتيب الطالب 

وتعلن وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء 18 اغسطس 2021 ، عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعلانها على موقع صدى البلد بـ 3 ساعات ، ويمكن لمن يهمه الأمر الوصول لـ رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال متابعة رابط بوابة مركز المعلومات من خلال الضغط على http://emis.gov.eg/ أو رابط الثانوية العامة من خلال الضغط على https://g12.emis.gov.eg/.

نتيجة الثانوية العامة 2021 نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة 2021 الثانوية العامة نتيجة

ترشيحاتنا

نشرة الرياضة.. صفقة تبادلية بين الأهلي والهلال السعودي.. أولى صفقات الزمالك.. كريستيانو رونالدو يبحث عن فريق

أخبار السيارات| باقة 150 ألف ريال.. أرخص 5 سيارات في مصر

دعاء يوم عاشوراء.. 3 كلمات أوصى النبي بترديدها 100 مرة صباح الغد

أخبار التكنولوجيا.. 4 ميزات في فيسبوك لحمايتك من التنمر والمضايقات.. و5 هواتف ذكية هي الأفضل هذا الشهر

ضوابط تسمية المولود في الإسلام ومن الأحق بها.. دار الإفتاء تكشف

نشرة المرأة.. حظك اليوم.. لو عايز تضيف عُمر على عُمر.. أعراض ارتفاع الضغط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتقاله لـ الأهلي.. تامر أمين يفجر مفاجأة عن بيرسى تاو.. فيديو

تقارير: صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي والهلال السعودي بطلاها الشناوي ولاعب يوفنتوس

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2021 .. ونسب النجاح عالية

نتيجة الثانوية لـ نجلي نائب الشرقية.. غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسريبها

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

فيديو

فيديو جراف.. القرود في حدائق الأهرام .. والسكان : الحقونا

وزير الشباب والرياضة يوضح مصير الاتحادات المخفقة في طوكيو.. ويكشف ملف مصر لاستضافة المونديال والأولمبياد

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ