وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2021 .. ونسب النجاح عالية

نتيجة الثانوية العامة 2021 يعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بعد قليل، وذلك لإعلان تفاصيلها وإحصائياتها قبل مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة المقرر عقده في الواحدة من ظهر اليوم.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ صدى البلد، أن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021، تؤكد أن معدلات النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2021 ، هي نفس معدلات النجاح المعتادة في نتيجة الثانوية العامة بالأعوام السابقة، مشيراً إلى أنه كانت قد بلغت النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة العام الماضي 81.4%، وبلغ إجمالي عدد الطلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية في جميع الشعب 43 طالب/طالبة

نتيجة الثانوية العامة 2021

وأشار المصدر إلى أن مستوى المجاميع في نتيجة الثانوية العامة 2021، يبشر بـ انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة، مقارنة بالأعوام الماضية.

وقال المصدر: لن نرى المجاميع الفلكية التي كان نراها على مدار الـ 30 سنة الماضية "يعني مش هنلاقي طالب جايب 99.9 % أو طالب جايب 100% واكتر".

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع صدى البلد

أعلن موقع صدى البلد عن إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، مؤكدا أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد ظهر اليوم بعد انتهاء مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال الضغط هنا

حيث يمكن لمن يهمه الأمر من طلاب الثانوية العامة 2021 وأولياء أمورهم الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، ثم إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن كل ما كتب على مواقع التواصل والصفحات الالكترونية عن اوائل الثانوية العامة 2021 ، وكل ما تم تداوله عن تسريب الدرجات وتسريبات عن الأوائل ونسب النجاح لا أساس له من الصحة. . خالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق لكل الطلاب.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالدرجات وترتيب الطالب

وتعلن وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء 18 اغسطس 2021 ، عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعلانها على موقع صدى البلد بـ 3 ساعات ، ويمكن لمن يهمه الأمر الوصول لـ رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال متابعة رابط بوابة مركز المعلومات من خلال الضغط على http://emis.gov.eg/ أو رابط الثانوية العامة من خلال الضغط على https://g12.emis.gov.eg/.