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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق هائل في منطقة زراعية بالإسماعيلية

صورة ارشيفية - حريق
صورة ارشيفية - حريق

تمكنت قوات الحماية المدينة في الإسماعيلية من السيطرة علي حريق هائل في منطقة زراعية علي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

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وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء  خالد كامل مدير إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية يفيد إبلاغ أحد المواطنين اشتعال النيران في منطقة تابعة لقرية سرابيوم.

 

ودفعت إدارة الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء فور تلقي البلاغ من أقرب نقطة إطفاء لعمل جدار فاصل بين مكان الحريق وأقرب منزل لها.

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واستعانت الحماية المدنية بثلاث سيارات أخرى من أقرب نقط إطفاء بقرية أبو عطوة ومركز ومدينة فايد للمساعدة في عملية الإطفاء.

 

وأكدت المصادر الأمنية عدم وجود أي إصابات في الحريق أو خسائر بشرية أو خسائر في المنازل مشيرة إلي أن الخسائر فقط في مجموعة من النخل اشتعلت بها النيران.

 

وكان قد نشر عدد من المواطنين فيديو للاشتعال النيران في النخل وأرض زراعية مليئة بالـ "الهيش"  مما تسبب في ارتفاع النيران مع زيادة سرعة الرياح.

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