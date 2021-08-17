التعليم العالي توضح تفاصيل قبول الطلاب بالجامعات الأهلية

كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل قبول الطلاب بالجامعات الأهلية.

وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" القبول بهذه الجامعات يحتاج إلي إختبار إلكتروني موحد، لافتا إلي أن الجامعات الأهلية هي تجربة جديدة للطلاب".

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي:" إمتحان القبول الإلكتروني يختلف من كلية إلي أخري حسب التخصص، لافتا إلي أنه كان من الضروري توعية الطلاب وتوضيح طريقة القبول".

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للالتحاق بالجامعات الأهلية.. قواعد إنشاء حساب على موقع التقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب تفاصيل نظام القبول الإلكترونى الموحد للجامعات الأهلية 2021-2022 والذي يطبق على الطلاب الحاصلين على الشهادات المصرية (الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية).



وللإلتحاق بالجامعات الأهلية.. قواعد واجب اتباعها قبل إنشاء حساب على موقع التقديم:

- التسجيل باستخدام جهاز حاسب آلي وعدم استخدام التليفون المحمول

- البريد الإلكتروني للطالب لابد من أم يكون مفعل وصالح للاستخدام

- يفضل استخدام مستعرض google أو Microsoft edge

- لا يمكن تكرار أي من البريد الإلكتروني أو الرقم القومي الخاص بالطالب

- يتم إدخال جميع الأرقام بعد تحويل لوحة المفاتيح للكتابة باللغة الإنجليزية.

- الطالب مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات المسجلة.

- تأكد من كتابة الاسم والرقم القومي كما هو وارد بشهادة الميلاد.

- يجب الاحتفاظ بكلمة السر وعدم إفشائها لأى شخص.

- يمكن للطالب تعديل الترتيب والإضافة والحذف بكل سهولة

- يمكن للطالب أيضا التعديل في البرامج المختارة .

- يحق للطالب التسجيل حتى 20 رغبة.

- تكون كل رغبة محددة باسم الجامعة ثم القطاع ثم البرنامج.