سمية الخشاب لـ طلاب الثانوية العامة: حبايبي طمنوني عايزين نفرح أيا كانت النتيجة

وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة، لـ طلاب الثانوية العامة، وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وغردت سمية الخشاب “يا ريت حبايبي اللي فـ الثانوية العامة أول ما يجيبوا النتيجة؛ يطمنوني، عايزين نفرح أيا كانت النتيجة إيه، واللي جاي أحلى صدقوني”.

وكان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب أغنية «أوعدك» مع المطرب عمر كمال، وتعد الأغنية هي التعاون الأول بين عمر كمال وسمية الخشاب، وبوابة دخول سمية لعالم أغاني المهرجانات الشعبية.

وتقول كلمات الأغنية، «أوعدك، عمري في يوم يا حبيبتي ما أخونك، هفضل جمبك بقى وهصونك، بعشق اسمك كل جنونك، لما تبصي بقى بعيونك،” وتكمل سمية الخشاب الأغنية قائلة: “يا ولا، أنا جامدة وضد الكسر، أنا عاوزه في كل بلد بقى قصر، أنا متلقبة كده ملبن مصر، بيمشوا ورايا لحد العصر».

وسبق أن غردت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": “‏الفلوس مبتعملش class ولا بتعمل ولاد ناس”.

تأتي هذه التغريدة بعد ساعات من مهاجمة الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الفنانة سمية الخشاب بسبب فيديوهاتها على موقع “ سناب شات”، موضحة انها لا تقدم اي محتوى وتعتقد ان السناب شات عبارة عن مرآة.