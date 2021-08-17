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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد عبد الرحمن: نجاح شمسية وأربع كراسي فاق توقعاتي

محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن

أعرب الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية عن مسرحية "شمسية وأربع كراسي" والتي تعرض حاليا في الساحل الشمالي.

 

وقال محمد عبد الرحمن لصدى البلد: نجاح المسرحية فاق توقعاتي، الحمد لله ربنا كريم أوي ، الأعداد في تزايد كل عرض عن اللي قبله".

 

أضاف محمد عبد الرحمن: "يحسب لأستاذ أشرف عبد الباقي المخاطرة وعرض المسرحية لأول مرة في الساحل الشمالي، حيث لقيت إقبالا كبيرا ونجاحا جماهيريا".

 

بدأت عروض مسرحية شمسية وأربع كراسي للنجم محمد عبد الرحمن، والتي تُعرض في الساحل الشمالي بمسرح مارينا 4، وتُعتبر إحياءً للمسرح الصيفي الذي اختفى في الفترة الأخيرة، وقد لاقت المسرحية إقبالًا شديدًا، وتعالت ضحكات الجمهور بالمسرح المكشوف، خاصةً مع كوميديا الموقف التي اعتمدت عليها المسرحية.

 

تفاصيل عرض مسرحية شمسية وأربع كراسي 

وصرّح النجم محمد عبد الرحمن "إضحاك الجمهور هو ما يجعلني أشعر بالمتعة والإنجاز، لذلك أحب المسرح كثيرًا لأنك ترى رد فعل الجمهور في الحال، وسعيد جدًا بنجاح العرض الأول لمسرحية شمسية وأربع كراسي، وأتمنى أن تعود فكرة المسرح الصيفي مرة أخرى".

يشارك النجم محمد عبد الرحمن في بطولة المسرحية النجوم أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسن، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

 

وتدور أحداثها بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

 

وكان محمد عبد الرحمن قد أعلن أحداث أعماله بعنوان فيصل إكس ابو كليبس، هو مسلسل من بطولته وإنتاج شركة

 

The Producers  بالتعاون مع Lagoonie Film Production وسيتم الكشف عن التفاصيل قريبًا.

 

يذكر أن أحدث أعمال النجم محمد عبد الرحمن كان مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم والذي يتصدر حتى الآن ترندات المشاهدة على منصة شاهد والذي حصد عليه جائزة أفضل مسلسل أونلاين وذلك في استفتاء "الأفضل 2020".

 

ويعتبر النجم محمد عبد الرحمن من أهم نجوم الكوميدي في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها

محمد عبد الرحمن توتا الفنان محمد عبد الرحمن توتا شمسية وأربع كراسي مسرحية شمسية واربع كراسي

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