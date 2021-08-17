تموين الأقصر: تحرير 429 محضرًا ومخالفة خلال أسبوعين

قال وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر الدكتور تامر صلاح إن المديرية شنت عدة حملات على الأسواق والمخابز لضبط المخالفين، خلال الفترة من 1 حتى 15 أغسطس الجاري.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تحرير 429 محضرًا ومخالفة تموينية، منها 140 مخالفة ضد المخابز (نقص وزن - مواصفات - غلق وتوقف - سجلات - ميزان - نظافة)، و275 قضية بالأسواق (إعلان أسعار ـ شهادة صحية ـ مجهول المصدر ـ ذبح خارج المجازر)، كما تم ضبط طن ونصف الطن دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية، و6 أجولة ردة ناعمة مخصصة للمخابز البلدية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم ضبط بدال تمويني لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد واستيلائه على سلع تموينية بقيمة 13666 جنيه، وكذلك تاجر تموين قام بتجميع 29 بطاقة تموينية، وتحرير محضر عدم وجود كارت التاجر.

وأشار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر إلى انتظام عمل المخابز دون أي معوقات، وتم صرف كمية قدرها 41.7 مليون رغيف بمعدل يومي 2,7 مليون رغيف/ يوم من خلال 306 مخابز، بخلاف صرف كمية قدرها 2476 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 570 مستودع دقيق على مستوى المحافظة، كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1,12 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 49577 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.

وتابع وكيل الوزارة أنه تم صرف السلع التموينية مقررات شهر أغسطس 2021 بمبلغ 32.8 مليون جنيه بنسبة 76.6% بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف.

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه تم توزيع وتسليم 755 بطاقة تموينية ما بين بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد، وتمت إضافة 196 زوجة مستفيدة إلى بطاقة تموين زوجها فصلًا من بطاقة تموين أسرتها.