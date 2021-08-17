سكارليت جوهانسون تنضم لـ"مارجو روبي" و"توم هانكس" في فيلم ويس أندرسون الجديد

انضمت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون إلى طاقم فيلم المخرج الأمريكي الشهير ويس أندرسون الجديد الذي يتم تصويره حاليا في إسبانيا.

أبطال فيلم سكارليت جوهانسون الجديد

تشارك سكارليت جوهانسون في فيلم ويس أندرسون إلى جانب كل من مارجو روبي، وتوم هانكس، لتنتقل من عالم مارفل إلى عالم المخرج الذي يتمتع بمكانة عالية في هوليوود.

يضم فيلم ويس أندرسون الجديد إلى جانب سكارليت جوهانسون فريقه المعتاد من الممثلين أبرزهم أدريان برودي، بيل موراي، تيلدا سوينتون، وروبرت فريند وعدد كبير من النجوم بحسب موقع هوليوود ريبورتر.

لم يتم الكشف عن الدور الذي تلعبه سكارليت جوهانسون لكنه تم تأكيد وصولها إلى إسبانيا وبدء تصوير مشاهدها بالفعل، ومن المتوقع أن يختتم العمل في أواخر سبتمبر المقبل.

يجسد هذا الفيلم المشاركة الثانية بين سكارليت جوهانسون وويس أندرسون بعدما لعبت من قبل دورا صوتيا في فيلم الرسومم المتحركة Isle of Dogs الذي أخرجه عام 2018.

في الوقت نفسه ينتظر ويس أندرسون عرض فيلمه الجديد The French Dispatch، في السينمات الأمريكية أكتوبر المقبل، بعدما لاقى حفاوة كبيرة في عرضه العالمي الأول في مهرجان كان.

تدور أحداث الفيلم حول مجلة أسبوعية تغطي مختلف المجالات الحياتية منها السياسة والثقافة والفن، وتضم عدد من الكتاب الذين يسعون لتقديم قصصهم الأخيرة في صورة مثالية.

استقبل جمهور النسخة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي أبطال فيلم The French Dispatch الذي يخرجه الأمريكي ويس أندرسون بحفاوة كبيرة، وتصفيق دام لمدة 9 دقائق عقب عرضه بحسب موقع فاريتي.

أزمة سكارليت وديزني

في الوقت نفسه لم تنته أزمة سكارليت جوهانسون مع ديزني بعدما قررت مقاضاة الشركة الشهيرة بسبب فيلمها الجديد Black Widow الذي طرح في السينمات العالمية نهاية يونيو الماضي.

رفعت سكارليت جوهانسون دعوى قضائية ضد شركة والت ديزني أمس الخميس، زاعمة إخلالهم بالعقد المنصوص بينهم بإذاعة فيلم Black Widow عبر منصة ديزني بلس وفي السينمات في نفس الوقت.

كان مقررا طرح Black Widow في مارس 2020 ولكن بسبب جائحة كورونا، تم تغيير موعد عرضه لفترة طويلة، وفي النهاية قررت شركة الإنتاج طرحه في الموسم الصيفي الحالي، وعرضه على منصة ديزني بلس مقابل اشتراك يصل إلى 30 دولارا، وتحقيق إيرادات إضافية لصالحهم.

تزعم سكارليت جوهانسون التي تبلغ من العمر 36 عاما منذ فترة أن ستوديوهات ديزني أخلت بعقدها معها في الوقت الذي تؤكد فيه الشركة على أن هذه الدعوى ليس لها أي حقوق على الإطلاق.

تؤكد سكارليت جوهانسون في دعواها القضائية أن شركة وارنر بروس حينما قررت عرض أفلامها على المنصات بالتزامن مع السينمات، أعادت التعاقد مع نجومها بشأن نسب أرباحهم من المشاهدات إلى جانب مبيعات التذاكر بينما لم تتطرق ديزني إلى القيام بنفس الأمر.

تجاهل شركة ديزني ومارفل لسكارليت جوهانسون بطلة Black Widow أثار غضبها ودفعها لاتخاذ هذا الإجراء، وفق ما أعلنته في بيان صحفي نشرته عدد من مواقع الفن العالمية من بينها إنترتينمنت تونايت.