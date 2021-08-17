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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الدراويش السابق: الشارع الإسماعيلاوي يتمنى استمرار إيهاب جلال

ايهاب جلال
ايهاب جلال

أشاد أدهم السلحدار نجم النادي الإسماعيلي السابق بأداء لاعبي الدراويش منذ قدوم إيهاب جلال لتدريب الفريق، بعد سلسلة من الأجهزة الفنية التي أشرفت على تدريب الفريق.

 

وقال السلحدار في تصريحات لبرنامج ''البريمو'' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق: إيهاب جلال أحدث طفرة كبيرة في أداء ونتائج الإسماعيلي منذ قدومه إلى تدريب الفريق، وتمكن من تحسين موقف الدراويش في ترتيب الجدول بعد أن كان يقبع بمؤخرة الترتيب، وعلى مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان حسم ملف التجديد للجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، وهذا الأمر بمثابة مطلب شعبي لجمهور الدراويش الذي تنفس الصعداء بقدوم جلال.

 

 مدرب الإسماعيلى يرد على رحيل إيهاب جلال لتدريب بيراميدز

في سياق آخر أكد حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بـ نادى الإسماعيلى تركيز الجهاز الفنى بالكامل بقيادة إيهاب جلال مع الفريق حتى نهاية الموسم.

 

وشهدت الأيام الماضية ارتباط اسم إيهاب جلال بقوة بتدريب بيراميدز خلال الفترة المقبلة خلفا لليونانى تاكيس جونيس الذى سيرحل مع نهاية الموسم الكروى الجارى بعد أن فشل فى تقديم أوراق اعتماده فى قيادة بيراميدز.

 

وقال حمد إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد الحديث عن رحيل إيهاب جلال لتدريب بيراميدز أمر سابق لأوانه نحن الآن نقود ناديا كبيرا اسمه الإسماعيلى وهدفنا تحقيق الفوز فى الجولات المتبقية لمسابقة الدورى الممتاز من أجل إسعاد الجماهير الغفيرة المنتمية لقلعة الدراويش.

 

وأضاف : " من الطبيعى تلقى إيهاب جلال للعديد من العروض نظرا للمستويات الجيدة التى يقدمها مع الإسماعيلى خلال الموسم الحالى ولكن المدير الفنى قرر تأجيل حسم أمره بشأن الفترة المقبلة وخطوته المقبلة لما بعد نهاية الموسم الكروى الجارى " .

وتابع : " إيهاب جلال يحب الإسماعيلى ويتمنى البقاء داخل جدرانه ولكن من توافر عوامل النجاح له فى الموسم الجديد ، ولكن المؤشرات حتى الآن صعبة بالنسبة له " .

 

ويلتقي الإسماعيلي مع انبي، اليوم الثلاثاء على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.

الاسماعيلي الدراويش بيراميدز إيهاب جلال

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