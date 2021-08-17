للمرة الثانية.. مشاهد تربط سيطرة طالبان على كابول بين عامي 1996 و2021

نشرت شبكة "ان بي سي نيوز" الأمريكية تقريرا بالصور عن سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول في عام 1996، وأوجه الشبه مع ما يحدث في الوقت الحالي.

ونقلت الشبكة الأمريكية شرائط فيديو من عام 1996 وقت سيطرة طالبان على العاصمة كابول لأول مرة، وعقب السيطرة الثانية في الوقت الحالي.

وظهر مقاتلو طالبان وهم يفرضون السيطرة على العاصمة كابول، حيث يقومون بتفتيش السيارات والمارة في شوارع العاصمة، وسط محاولة هروب من الجميع.

وقُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب العديد عندما حاولت القوات الأمريكية تأمين إجلاء مواطنيها والموظفين الأفغان المحليين، وفق ما نقلته وسائل إعلام أفغانية.

واقتحم عدد كبير من المواطنين مطار كابول، رغم وجود القوات الأمريكية، وأطلقت أعيرة نارية وتبع ذلك تدافع أسفر عن سقوط قتلى.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن القوات الأمريكية قتلت اثنين من المسلحين، ولقي شخصان آخران مصرعهما بعد سقوطهما من طائرة عسكرية أمريكية أثناء طيرانها بعد إقلاعها.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن مهمة قواته الوحيدة في أفغانستان الوقت الحالي، هي نقل مواطني الولايات المتحدة وحلفائها من أفغانستان.

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "مهمتنا العسكرية الحالية ستكون قصيرة في الوقت المناسب ومركزة على أهدافها.

وأضاف بايدن في تغريدة على تويتر: "نقل موظفينا وحلفائنا إلى بر الأمان في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "وبمجرد الانتهاء من هذه المهمة، سننهي انسحابنا العسكري. سننهي أطول حرب لأمريكا".