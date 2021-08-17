بوروسيا دورتموند يستضيف بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني

يستضيف فريق بوروسيا دورتموند منافسه بايرن ميونخ اليوم علي ملعب سيجنال ايدونا بارك في تمام الساعة الثامنة والنصف في مباراة نهائي بطولة كأس السوبر الألماني.

ويلعب فريق بايرن ميونخ المباراة باعتباره بطل الدورى الألماني الموسم الماضي في حين حقق فريق بوروسيا دورتموند كأس ألمانيا.

ولعب بايرن ميونخ مباراة واحدة في الموسم الجديد من الدورى الألماني أمام بوروسيا مونشنجلادباخ وتعادل البافاري بنتيجة 1-1

بينما لعب فريق بوروسيا دورتموند مباراتين في إفتتاح الدورى الألماني وكأس ألمانيا وحقق أسود الفيستيفال الفوز علي فيسبادن بنتيجة 3-0 وفاز علي اينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-2.

بايرن ميونخ أكثر الفرق فوزا بـ كأس السوبر الأماني

ويعد فريق بايرن ميونخ أكثر الفرق تتويجا بـ لقب السوبر الألماني برصيد 8 ألقاب بينما جاء فريق بوروسيا دورتموند اللقب 6 ألقاب.