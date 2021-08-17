الأقوى من نوعه.. الصين تعلن اكتشاف حفريات لنوع جديد من القوارض

اكتشف علماء صينيون حفريات قديمة بمنطقة نينجشيا الذاتية الحكم شمال غربي الصين مؤكدين أنها نوع جديد من القوارض.



وحسب ما نشرته وكالة “شينخو” الصينية، فقد قال قونغ هاو من معهد علم الأحافير الفقارية وعلم الإنسان القديم التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وهو أول مؤلف للدراسة، إن الأنواع الجديدة المسماة يووميس روبستس هي الأكبر في البناء ولديها أقوى أسنان بين جميع الأنواع المعروفة من اليووميس.



وفي هذا الإطار، فقد قدر العلماء أن الأنواع الجديدة ربما تزن من 485 إلى 880 غرامًا؛ أي ما يقرب من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف وزن الفئران. فيما تشير أسنانها إلى أنها عاشت بأواخر عصر الأيوسين، منذ حوالى 38 مليونا إلى 34 مليون سنة.



ووفقًا لدراسة، فمنذ منتصف أواخر عصر الأيوسين اتسعت أسنان اليووميس تدريجياً بينما زاد ارتفاع تاج الأسنان وكتلة الجسم.

وكانت قد أعلنت الصين، اكتشاف حفريات أشجار يرجع تاريخها إلى 300 مليون سنة فى حقل فحم فى منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالى الصين.

وقال "وانغ جيون" الأستاذ بمعهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الحفريات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، إن الحفريات المكتشفة ترجع لنوع يسمى "باراتينغيا ووهايا" (Paratingia wuhaia) مع عناقيد فاكهة مشابهة لمخاريط الصنبور وأوراق تشبه أوراق التنوب، ويعد هذا النوع واحدا من النباتات الرئيسية التي شكلت الفحم.

وأضاف جيون أن المنطقة التى تم اكتشاف الحفريات فيها عبارة عن غابة مستنقعات كانت متواجدة قبل حوالي 300 مليون سنة، وأن ثورانا بركانيا مفاجئا وضخما أدى إلى تحجر عدد كبير من النباتات القديمة في المنطقة، بما فيها الأشجار المذكورة.