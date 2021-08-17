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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على الاستفزازات الأمريكية.. الصين تجري مناورات عسكرية بالقرب من تايوان

الصين
الصين

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، إجراء تدريبات عسكرية في الجو والبحر بالقرب من تايوان، وذلك ردا على الاستفزازات التي يقوم بها الجيش التايواني.

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الصين تعرب عن معارضتها لكافة أشكال الاتصال العسكري الأمريكي مع تايوان

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الاستخبارات الأمريكية تستخدم طائرات مستأجرة لعمليات تجسس في تايوان

وكانت أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الاتصال العسكري بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان الصينية.


وقالت المتحدثة باسم مكتب شئون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني تشو فنغ ليان، تعليقا على التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الأمريكي حول تايوان: "لا يوجد سوى صين واحدة في العالم، وتايوان جزء من الصين".

 

وحثت تشو الولايات المتحدة على الالتزام الجاد بمبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، والتوقف عن إرسال إشارات خاطئة لما يسمى قوى "استقلال تايوان".

 

وحذرت المتحدثة، سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان من أن محاولاتها الساعية إلى ما يسمى "استقلال تايوان" بمساعدة الولايات المتحدة ومحاولة استخدام القوة لمقاومة إعادة التوحيد الوطني، لن تؤدي سوى إلى وقوع أهالي تايوان في كارثة.

مناورات عسكرية الولايات المتحدة تايوان الصين خلافات تايوان والصين

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