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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرص عمل للمهندسين المصريين في ألمانيا.. الشروط وطريقة التقديم

المانيا
المانيا

في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM)، تعلن وزارة الهجرة  وشئون المصريين بالخارج، عن توفير فرص عمل في ألمانيا للمهندسين في مجال هندسة البرمجيات، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA).

وكشفت وزارة الهجرة عن أن التقدم للوظائف المعلن عنها سيكون عن طريق إرسال نسخة إلكترونية من الاستمارة المرفقة والمستندات المطلوبة إلى الوزارة على البريد الإلكتروني: [email protected]، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس الجاري.

وأضافت وزارة الهجرة  أن شروط التقدم لهذه الوظائف تمثلت في أن يكون المتقدم:
- مقيم في جمهورية مصر العربية ويحمل الجنسية المصرية.
- السن لا يزيد عن 40 عاماً.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة على الأقل.
- خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في نفس المجال بعد التخرج.
- إجادة العمل على قواعد البيانات مثل MySQL/ Oracle / SQL.
- خبرة في العمل بلغات البرمجة مثل JAVA / JAVAEE / JavaScript / C ++ / C # /Python / HTML5 / CSS3 /Angular React / PHP / S4 / HANA / Swif (iOS)/ Kotlin (Android).
- خبرة في مهام تكنولوجيا المعلومات الأخرى مثل تطوير مواقع الويب أو تطوير التطبيقات أو السحابة الإلكترونية.
- معرفة اللغة الإنجليزية حتى المستوى C1 .
- إجادة التعامل مع العملاء.

وشددت وزارة الهجرة على أن ملء الاستمارة إلكترونيا فقط ولن يتم النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد، وعلى أن يتم إرسال الاستمارة وجميع المستندات المطلوبة في ملف واحد بصيغة PDF، وأنه سيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايير والمرسلة بحلول الموعد النهائي.

وذلك على أن يتم عقد مقابلات شخصية باللغة الإنجليزية، كما سيتم توفير لهؤلاء المرشحين ندوة تعريفية مفصلة حول برنامج THAMM ومزاياه وعملية التوظيف في ألمانيا قبل المقابلات، كما سيكون هناك مقابلات أخرى مع أصحاب العمل من ألمانيا.

ولفتت وزارة الهجرة إلى أن من يجتاز مرحلة المقابلات الشخصية من المرشحين سيحصل على برنامج تدريبي مكثف في القاهرة بهدف الإعداد والتأهيل المغادرة والعمل في ألمانيا.

وزارة الهجرة المانيا فرص عمل أبناء المصريين بالخارج وزيرة الهجرة

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