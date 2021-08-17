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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترقب مصري | كاف يسحب قرعة كأس الأمم الإفريقية.. الليلة

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية

تجري اليوم، الثلاثاء، قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية  2022، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، بحضور ممثلي 24 منتخبا.

وتبدأ مراسم قرعة كأس الأمم الإفريقية، في تمام السابعة مساء مساء بتوقيت القاهرة.
ويحضر محمد بركات، مدير منتخب مصر الأول، قرعة كأس الأمم الإفريقية ممثلا عن الفراعنة.

ومن المنتظر أن توقع القرعة منتخب مصر بقيادة حسام البدرى أحد فرق المستوى الأول وعلى رأسها منتخب الكاميرون الدولة المستضيفة او الجزائر حامل اللقب أو تونس أو السنغال أو المغرب.

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وكان من المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الإفريقية العالم الجاري، إلا أنها تأجلت، بسبب أزمة كورونا.

يذكر أن مصر، استضافت النسخة الماضية، من بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية، والتي ودع فيها المنتخب الوطني البطولة، من دور الـ 16.

ويعد منتخب مصر الأكثر تتويجا ببطولة كأس الأمم الإفريقية، على مر التاريخ، برصيد 7 مرات، ويحل منتخب الكاميرون ثانيا بـ 5 ألقاب.

 

وجاء تصنيف المنتخبات الإفريقية قبل إجراء مراسم القرعة على النحو التالي:

 

المستوى الأول: الكاميرون – الجزائر – السنغال – تونس – المغرب – نيجيريا.

المستوى الثاني: مصر – غانا – كوت ديفوار – مالي – بوركينا فاسو – غينيا.

المستوى الثالث: كاب فيردي – الجابون – موريتانيا – سيراليون – زيمبابوي – غينيا بيساو.

المستوى الرابع: مالاوي – السودان – غينيا الإستوائية – جزر القمر – إثيوبيا – جاميا.

عدد مباريات كأس الأمم الإفريقية


تقام 52 مباراة بدءا من الافتتاح وصولا إلى الدور النهائي، على غرار نسخة 2019 التي أقيمت في مصر بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

على أن تقام 4 مباريات يوم الإثنين 10 يناير، في المجموعتين الثانية والثالثة، بواقع مباراة في الرابعة مساء بتوقيت مكرمة، واثنتين في السابعة، ولقاء أخير في العاشرة مساءً.

بينما تقام أغلب مباريات دور المجموعات في نفس التوقيتات المذكورة.

أما مواجهات دور الـ16 فتقام بين يومي 23 و26 يناير، بواقع مباراتين يوميا في تمام السابعة والعاشرة مساءً.

فيما تقام مباريات ربع النهائي يومي 29 و30 يناير، بواقع مباراتين يوميا في تمام السابعة والعاشرة مساء أيضا.

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