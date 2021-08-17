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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان تستعد لتشكيل الحكومة

أفغانستان.. حركة طالبان تخطو أولى خطواتها نحو تشكيل الحكومة

حركة طالبان تخطو
حركة طالبان تخطو أولى خطواتها نحو تشكيل الحكومة

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الثلاثاء، بدء محادثات مع سياسيين أفغان بهدف تشكيل حكومة شاملة.

ووفقا لشبكة "العربية"، بدأت طالبان في عقد مباحثات مع عبد الله عبد الله والرئيس السابق حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابل.

وفي وقت سابق من اليوم،أعلنت حركة طالبان عن عفو عام على كل مسئولي الحكومة الأفغانية السابقة والموظفين، ودعت إلى استئناف العمل في المؤسسات بالدولة.

واجتاحت حركة طالبان الإرهابية العاصمة الأفغانية كابل الأحد، بعد انهيار الحكومة وانضمام الرئيس المحاصر أشرف غني إلى النزوح الجماعي لمواطنيه والأجانب.

وأعلن متحدث باسم حركة طالبان، أمس الاثنين، أن أكثر من 90% من المباني الحكومية في العاصمة الأفغانية كابول باتت تحت سيطرة الحركة المتشددة.

وأضاف المتحدث أن الحركة تجري محادثات تهدف إلى تشكيل "حكومة إسلامية منفتحة وشاملة" في أفغانستان.

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن مهمة قواته الوحيدة في أفغانستان الوقت الحالي، هي نقل مواطني الولايات المتحدة وحلفائها من أفغانستان.

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "مهمتنا العسكرية الحالية ستكون قصيرة في الوقت المناسب ومركزة على أهدافها.

وأضاف بايدن في تغريدة على تويتر: "نقل موظفينا وحلفائنا إلى بر الأمان في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "وبمجرد الانتهاء من هذه المهمة، سننهي انسحابنا العسكري. سننهي أطول حرب لأمريكا".

وألمح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن احتمالية القيام بعمليات عسكرية في أفغانستان.

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