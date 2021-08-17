الشباب والرياضة: انطلاق برنامج إعداد مدربي «برلمانات» لتنفيذ المبادرات المجتمعية.. غدًا

تطلق وزارة الشباب والرياضة ،بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، غدًا الأربعاء ، فعاليات البرنامج التدريبي"TOT" لإعداد مدربي مشروع “برلمانات” لتنفيذ المبادرات المجتمعية ، الذي يحمل شعار "دورنا " ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي-وزير الشباب والرياضة ، خلال الفترة من 18 لــ 22 ،بمركز التعليم المدني بدمياط .

ويشارك في البرنامج التدريبي75 مدرباً ومدربة من 15 محافظة هي"شمال سيناء، جنوب سيناء،أسوان،أسيوط،القاهرة،الاسكندرية،الوادي الجديد سوهاج،قنا،مطروح،كفرالشيخ، دمياط،الجيزة،قليوبية،البحر الأحمر "،ذلك بعد إجتيازهم للمقابلات الشخصية وفقًا للشروط والمعايير التي حددتها وزارة الشباب والرياضة .

أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أن المبادرات المجتمعية تعتبر عنصراً أساسياً لتعزيز الانتماء للوطن، في ظل الجمهورية الجديدة وسعيها المستمر لدعم الإبتكارات الشبابية ،عملت المبادرات الرئاسية المتتالية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية علي تحسين جودة الحياة وبناء الإنسان في إحداث تغييرات كبيرة علي الأرض ،تعمل الدولة المصرية بخطوط متوازية لتطبيق التوسع في البرامج والمبادرات ،بهدف خلق كوادر من النشء والشباب علي قدر عالٍ من المسؤولية ،لذا تم بناء رؤية مصر 2030 كخطة إستراتيجية طويلة المدي لتسعي إلي تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات .

أشار"صبحي" أن البرنامج يستهدف المرحلة العمرية للنشء والشباب من 13 _19 عاما ، تدريب 3750 مدربا ومدربة بطريقة مباشرة ، تدريب 12000 من القرناء،علي أن يكون 30 ٪ من المستفيدين من الجنسيات الآخري ، مشيرا بأن التنفيذ الميداني للمبادرات المجتمعية يستهدف نحو 300 مبادرة مجتمعية بواقع 20 مبادرة لكل محافظة .

وأضاف وزير الشباب والرياضة ، أن المبادرات المجتمعية لمشروع برلمانات تحمل أطر ومفاهيم واضحة من خلال ثلاث محاور رئيسية هامة " تمكين الفتيات بكل أنواعه ، التوافق المجتمعي نحو المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف ،دعم اللاجئين والمهاجرين " ، مؤكداً علي عقد لقاء دوري للنشء والشباب للتواصل ومناقشة التحديات التي تواجههم في تنفيذ المبادرات ، تتبع ورصد تطورات المبادرات وتوفير التدريب وبناء القدرات داخل كافة المنشآت الشبابية .