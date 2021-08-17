عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونان.. استمرار حريق الغابات لليوم الثاني على التوالي

حرائق الغابات
حرائق الغابات

يكافح المئات من رجال الإطفاء اليونانيون المدعومون بطائرات إسقاط المياه حريق غابات كبير مشتعل لليوم الثاني شمال غرب أثينا.
وذكرت صحيفة /كاثمريني/ اليونانية اليوم /الثلاثاء/ أن السلطات أخلت دار رعاية وعدة قرى شمال غرب أثينا ، وأشارت الصحيفة إلى أن الحريق اندلع أمس في منطقة فيليا بإحدى الغابات الكثيفة، بعد فترة وجيزة من اندلاع حريق غابات آخر جنوب شرق العاصمة اليونانية، في منطقة كيراتيا. 
وقالت إدارة الإطفاء إن الحريقين هما الأشد من بين عشرات حرائق الغابات التي اندلعت في ذلك اليوم في جميع أنحاء البلاد.
واندلعت مئات حرائق الغابات في أنحاء اليونان شهر أغسطس الجاري، وغذتها أطول موجة حرارة في البلاد وأشدها منذ عقود.
وضربت درجات حرارة شديدة وحرائق غابات دول أخرى على البحر المتوسط في الأسابيع الأخيرة، حيث أسفرت الحرائق عن وفاة 75 شخصا على الأقل في الجزائر و16 في تركيا .. وشهدت إيطاليا أيضًا العديد من الوفيات المرتبطة بالحرائق .. كما أدى تفاقم أزمة الجفاف والحرارة إلى تأجيج حرائق الغابات هذا الصيف غرب الولايات المتحدة وفي منطقة سيبيريا الشمالية في روسيا.
 

اليونان حريق للغابات حريق غابات غرب أثينا رجال الإطفاء

موضوعات متعلقة

حرائق متعمدة .. النيران تشتعل من جديد في اليونان

بفضل الأمطار.. اليونان تعلن السيطرة على جميع حرائق الغابات

ترشيحاتنا

المركزي لمتبقيات المبيدات ينظم ورشة عمل بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية

بعد 24 ساعة من وفاة زوجته.. كفر الشيخ تودع نائبها الأسبق

جونسون وميركل ينتفضان من أجل أفغانستان.. والرئيس الألماني: عار على الغرب

غرفة ملابس ريال مدريد في انتظار رونالدو

وزير التموين: وصول نسب صرف السلع إلى 75 %‏ عن شهر أغسطس

الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش عن الفترة من يناير-أبريل2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

نتيجة الثانوية العامة 2021.. شوقي ينفي مجاميع الأوائل المسربة ويؤكد: تكهنات

وزير التعليم يصل مقر الوزارة لـ اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. ننشر تفاصيل ما سيعلنه وزير التعليم بعد قليل

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد عبر هذا الرابط

نتيجة الثانوية لـ نجلي نائب الشرقية.. غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسريبها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

فيديو

فيديو جراف.. الإفراج عن سيارة حسن شاكوش

فيديوجراف| أزمات في حياة تامر حسني.. "كانت ممكن تخلص بتليفون"

احذر لدغات البعوض المصاب.. أعراض تؤكد الإصابة بـ فيروس زيكا.. فيديوجراف

فيديو جراف.. القرود في حدائق الأهرام .. والسكان : الحقونا

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ