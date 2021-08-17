اليونان.. استمرار حريق الغابات لليوم الثاني على التوالي

يكافح المئات من رجال الإطفاء اليونانيون المدعومون بطائرات إسقاط المياه حريق غابات كبير مشتعل لليوم الثاني شمال غرب أثينا.

وذكرت صحيفة /كاثمريني/ اليونانية اليوم /الثلاثاء/ أن السلطات أخلت دار رعاية وعدة قرى شمال غرب أثينا ، وأشارت الصحيفة إلى أن الحريق اندلع أمس في منطقة فيليا بإحدى الغابات الكثيفة، بعد فترة وجيزة من اندلاع حريق غابات آخر جنوب شرق العاصمة اليونانية، في منطقة كيراتيا.

وقالت إدارة الإطفاء إن الحريقين هما الأشد من بين عشرات حرائق الغابات التي اندلعت في ذلك اليوم في جميع أنحاء البلاد.

واندلعت مئات حرائق الغابات في أنحاء اليونان شهر أغسطس الجاري، وغذتها أطول موجة حرارة في البلاد وأشدها منذ عقود.

وضربت درجات حرارة شديدة وحرائق غابات دول أخرى على البحر المتوسط في الأسابيع الأخيرة، حيث أسفرت الحرائق عن وفاة 75 شخصا على الأقل في الجزائر و16 في تركيا .. وشهدت إيطاليا أيضًا العديد من الوفيات المرتبطة بالحرائق .. كما أدى تفاقم أزمة الجفاف والحرارة إلى تأجيج حرائق الغابات هذا الصيف غرب الولايات المتحدة وفي منطقة سيبيريا الشمالية في روسيا.

