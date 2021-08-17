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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: تكثيف حملات التفتيش البيئي على المحال

تكثيف حملات للتفتيش
تكثيف حملات للتفتيش البيئي على المحال بنطاق المحافظة

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والمختصين في محافظة الإسكندرية بتكثيف حملات للتفتيش البيئي على المحال بنطاق المحافظة.

وفي هذا الإطار شن حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ ترافقه إدارة شئون البيئة حملة للتفتيش على الاشتراطات البيئية والمداخن بالمطاعم، والمخابز، والمحال، والكافتيريات بشوارع الحي، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر بالإضافة الي 3 انذارات لتوفيق الاوضاع البيئية وتحسين بيئة العمل ومراعاة النظافة على أن يتم إعادة المعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حالة عدم الالتزام.

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وشن مركز ومدينة برج العرب، غرب الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف يرافقه المختصين من الطب البيطري، الإدارة الصحية، إدارة التفتيش الصيدلي، إدارة التموين، مكتب السلامة والصحة المهنية حملة مكبرة ﻹزالة الإشغالات والتعديات ومتابعة الإجراءات الاحترازية، وتحقيق الاشتراطات البيئية بشوارع برج العرب القديم وقرية بهيج، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 21 محضر مختلف، بالإضافة الي محضرين اشتراطات بيئية، وتم التنبيه على 11 محل بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبيئية والتنبيه بوضع صناديق القمامة امام المحلات.

وأكدت المحافظة استمرار حملات التفتيش البيئي على المحال بنطاق جميع الأحياء لتحقيق الاشتراطات البيئية والحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين.

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