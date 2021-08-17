الموسيقار راجح داوود: أحبننا أن تقام ياما في الجراب ياحاوي لهذا السبب

عقدت أسرة مسرحية ياما في الجراب ياحاوي مؤتمرا صحفيا اليوم بمدينة الإسكندرية لكشف تفاصيل العمل، بحضور جميع صناع وأبطال العمل وعلى رأسهم الفنان الكبير يحيي الفخراني وشريف دسوقي وإياد نصار، وحسن العدل.

وحرص الموسيقار راجح داوود مستشار مدير المكتبة والمشرف العام على مركز الفنون على القاء كلمة بالمؤتمر وقال": أحبننا أن يقام هذا العرض لان فيه مجهودات بذلت من الشركة المنتجة بالاضافة لمشاركة مكتبة الاسكندرية لتسهيل انتاج هذا العرض، والفنون هى السلاح الأساسي لمواجهة كل الافكار التكفيرية والفن احدى ادوات هذه الحرب، ويهمنا ان تخرج الاعمال الفنية بأفضل صورة".

ياما في الجراب ياحاوي" من انتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" إخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار و نجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

مسرحية ياما في الجراب ياحاوي



وأعلن مصدر مسئول في " كايرو شو" أن هناك إقبالا لافتا على تذاكر العرض منذ فتحت المكتبة باب الحجز.

مسرحية يا ما في الجراب يا حاوي تدور في اجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي الا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق و الصراع الانساني في احداث تجمع لـ الحب والخيانة والتآمر والصراع علي السلطة.