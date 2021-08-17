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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2021 ، عبر موقع صدى البلد الآن، ويمكنك الحصول عليها الآن من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة على موقع صدى البلد.

رابط نتيجة الثانوية العامة على صدى البلد

ويدعوكم صدى البلد للحصول على نتيجة الثانوية العامة بشكل سريع من خلال اللينك  الخاص بالنتيجة https://natega.elbalad.news/.
و أعلن موقع صدى البلد عن إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، مؤكدا أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد ظهر اليوم بعد انتهاء مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال الرابط التالي .

ويمكن لمن يهمه الأمر من طلاب الثانوية العامة 2021 وأولياء أمورهم الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، ثم إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم على موقع صدى البلد للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 فور إعلانها ، وذلك عبر الخطوات التالية :

و ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد من خلال على رابط نتيجه الثانويه العامه 
- ادخل اسمك
- اكتب رقم جلوسك
- اضغط على سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2021  في أرقام

فيما يلي نستعرض أهم الأرقام والمعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2021 لهذا العام:-

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة "مطمئنة" ومقاربة للسنوات الماضية.
نسبة الحاصلين على اكثر من 95%  اقل عن الأعوام السابقة
الحدود الدنيا لمجاميع القبول في كليات القمة ستكون أقل من العام الماضي.
تم تطبيق معايير الجودة على كل البيانات الالكترونية الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة 2021 ، لضمان عدم وجود أى خطأ من أى نوع
تم حجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لعدد من طلاب الثانوية العامة
حصول ما يقرب 1000 طالب وطالبة على الحافز الرياضي هذا العام
النتائج مطمئنة والتصحيح لا تشوبه شائبه
لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات
تم التصحيح مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية
كل ما قيل عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب

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