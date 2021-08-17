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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: نتوقع قلة أعداد الوفيات بالموجة الرابعة وهذا موعدها

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن نسب وفاة الشباب والأطفال بسبب فيروس كورونا لم تتأثر بظهور المتحور “دلتا”، وهذا يدل على أنها لم تنتشر في مصر حتى الآن.

 

الصحة: نتوقع قلة أعداد الوفيات بالموجة الرابعة

 

وأكدت "عاصم"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من المتوقع مع بداية شهر سبتمبر المقبل ستظهر الموجة الرابعة للفيروس وستزداد نسب الإصابة، ومن المحتمل قلة عدد الوفيات بسبب الإجراءات الاستباقية من وزارة الصحة، كتلقي أكبر عدد من المواطنين لقاح كورونا.

 

وأوضحت مستشار وزيرة الصحة، أنه مع انخفاض نسب الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الحالية، لابد من اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية أيضا، والحذر حتى تستقر الأوضاع أكثر.


وأضافت أن تحورات فيروس كورونا لم تؤثر على فعالية اللقاح، فكلما قل تنقل الفيروس من شخص لآخر تقل نسبة تحوره في المنطقة، وأن تحور الفيروس موجود في المنطقة العربية وتتم معرفته باختبارات جينية.

 

وتابعت أن لقاحات فيروس كورونا المستجد آمنة، ومصر من أوائل الدول بالشرق الأوسط وأفريقيا التي صنعت لقاح فيروس كورونا، فاكسيرا سينوفاك، إضافة إلى توفير كميات كبيرة متنوعة واردة من الخارج.

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 136 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 234250 حتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 107 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 6 حالات جديدة.

 

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