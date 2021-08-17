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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

والد الثالثة على الجمهورية يرد على صور طالبة الثانوية الباكية المتداولة

الطالبة سارة الحاصلة
الطالبة سارة الحاصلة علي المركز الثالث علي مستوى الجمهورية

نفي علاء عبد السلام، والد الطالبة سارة الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، في ترتيب أوائل الثانوية العامة، ابنة محافظة الإسماعيلية، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة لطالبة تبكي بعد أداء امتحان أحد المواد أمام اللجنة، مؤكدا أنها كانت من المتفوقين طوال مشوارها الدراسي، ولم تشكو صعوبة اي امتحان، والصورة ليست لنجلتي.


وأضاف والدها، أنها كانت حريصة علي استذكار دروسها اول باول، وأنها تحلم بالالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أو كلية الالسن، مؤكدا أنها حريصة علي التخطيط لمستقبلها وتحديد أهدافها منذ الصغر، وهو ما سهل علي أسرتها القيام بواجباتهم نحوها من دعم مادي ومعنوي.


وأوضح أنه سعيد بتفوقها المستحق، مشيرا إلى تعبها علي مدار العام الدراسي، والذي وصفه بالغريب. 


وأضاف والد سارة، أنه يعمل محاسب بالعاشر من رمضان وولدتها تعمل مدرسة وشقيقتها طالبة في كلية الآداب وأن جميع أفراد أسرتها كان يساعدها من أجل تحقيق حلمها بالالتحاق باحدي كليات القمة.


وقالت الطالبة، أنها كانت تذاكر ساعة وتحلم بالالتحاق باحدي كليات القمة، مؤكدا أنها تفضل دراسة اللغات.

الثانوية العامة محافظة الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار المحافظات اخبار محافظة الاسماعيلية

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