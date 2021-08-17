هننسى الـ 107 %.. وزير التعليم عن نتائج الثانوية: الطلاب اجتهدوا

هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة، بنجاح فترة الامتحانات، قائلا:" الطلاب وأولياء الأمور اجتهدوا كثيرا".

وأضاف طارق شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن التغيير في أي ثقافة يأخذ وقت ولكن اليوم كان يوما مهما وعبرنا حاجز من الخوف والقلق ويدفعنا لسنوات تعليمية أفضل".

وأضاف طارق شوقي: "تعمدت تواجد وزير التعليم العالي معي في مؤتمر إعلان نتائج الثانوية العامة للحديث عن التنسيق والمرحلة الأولى من التنسيق ستكون 88 % في شعبة علمي علوم و80 % في شعبة علمي رياضة و65 % في الشعبة الأدبية".

وتابع طارق شوقي :" دليل النجاح ليس الرقم الكبير في نتائج الامتحانات ولكن دليل النجاح هو تعرف الطلاب على مستواه من الفهم والتحصيل".

واكمل طارق شوقي: "كل الطلاب سوف يتلقون تعليم أفضل وعلينا أن ننسى أرقام نتائج الثانوية العامة القديمة التي تتخطى الـ 100% في الثانوية العامة وتصل لـ 107 و109 %".

