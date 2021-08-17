هل الحاصل على 60 % في الثانوية له مكان بالجامعات؟..التعليم العالي تجيب

وجه الإعلامي سيد علي سؤالا إلى وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، قائلا:" هل الطالب الحاصل على مجموع 60 % بالثانوية العامة له مكان داخل الجامعات الحكومية ".

ورد خالد عبد الغفار قائلا:" طبعا له مكان في الجامعات الحكومية ، ومنظومة التعليم الجامعي بها تطور كبير في الآونة الأخيرة".



وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" نشهد إضافة لعدد من الجامعات المصرية والكليات ، والجامعات الخاصة والتكنولوجية والأهلية والدولية، إضافة إلى إضافة برامج تعليمية جديدة ".

الجامعات المصرية

وتابع خالد عبد الغفار :" الأماكن متاحة للطلاب في كل الجامعات على مستوى الجمهورية وهناك جامعات في كافة أنحاء الجمهورية متاح بها تعليم مجاني ونحاول توفير اماكن تعليمية لكل الناجحين بالثانوية العامة ".

وتابع خالد عبد الغفار :" المقارنة بما سبق من مجاميع مقارنة غير صحيحة والحد الأدنى للمرحلة الأولى في شعبة علمي علوم 88.4 % مقارنة بـ 97 % بالعام الماضي وهناك انخفاض يقدر بـ 10 % ".

