تقرير مصور يرصد سقوط أسلحة الجيش الأفغاني في يد طالبان

عرضت قناه العربية فيديو يوضح أن المعركة في أفغانستان انتهت ، ودخلت قوات " طالبان " القصر الرئاسي في حين هرب الرئيس الافغاني، لافتا الي ان البلاد لم تشهد مواجهات عسكرية شرسة بين الحركة والجيش الافغاني .

وأضاف الفيديو ان حركة "طالبان " استحوذت علي امر اخر غير مقاليد الحكم وهي أسلحة الجيش الافغاني ، أشار الي ان الجيش الافغاني يحتل المركز الـ75 بترتيب القوة العسكرية للجيوش في العالم .



وأوضح الفيديو ان قوات الجيش الافغاني البشرية تقدر بـ 325 الف جندي منهم 175 الف جندي عامل بالإضافة الي أنواع أسلحة جوية وبرية مختلفة بميزانية دفاعية تقدر بـ 4 مليارات دولار .



الفساد والإحباط.. لماذا انهزم الجيش الأفغاني أمام حركة طالبان؟

قالت إذاعة "دويتش فيله" الألمانية، إنه لا يزال من المحير للعديد من المراقبين كيف يمكن للجيش الأفغاني، الذي دربته الولايات المتحدة وسلحته على مدى عقدين من الزمن، أن يستسلم لطالبان بهذه السرعة.

وذكرت الإذاعة الألمانية، أنه من منظور الحجم، لدى طالبان حوالي 80 ألف مقاتل مقارنة بأكثر من 300 ألف جندي يعملون في الحكومة الأفغانية السابقة. ومع ذلك، لا تزال الجماعة المسلحة تجتاح البلاد في غضون أسابيع.

ويمكن أن يكون هناك عدة أسباب وراء هذه الكارثة. حيث لم يكن هناك دعم جوي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" كانت القوة الجوية عاملاً حاسماً في العمليات ضد طالبان على مدى العقدين الماضيين.

وأثناء قيام القوات الأفغانية بعمليات جماعية، كان بإمكانها دائمًا الاعتماد على دعم الناتو والدعم الجوي الأمريكي. ومع انسحاب الناتو، فقدت القوات الأفغانية الموجودة على الأرض عنصرًا رئيسيًا في ساحة المعركة ضد مقاتلي طالبان المنظمين.

وقال محمد شفيق حمدان، الخبير الأمني في كابول، لدويتش فيله إن قوات الأمن الأفغانية كانت تعتمد مالياً وعسكرياً على الولايات المتحدة، وتركت مكشوفة وعرضة للخطر مع تقدم الانسحاب الأمريكي.

وقال عتيق الله مرخيل، الخبير الأمني المقيم في كابول: "الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة العام الماضي والانسحاب غير المشروط لقوات الناتو من أفغانستان هذا العام رفع معنويات طالبان".

وأضاف أنه بدون دعم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الداعمين لقوات الحكومة الأفغانية، كان قادة طالبان يعلمون أن بإمكانهم الإطاحة بالحكومة في كابول.

ومع ذلك، فإن هذا لا يخفي حقيقة أن واشنطن أنفقت حوالي 83 مليار دولار (70 مليار يورو) لتدريب وتجهيز الجيش الأفغاني، وأن القوات المحلية كان ينبغي أن تكون قوية بما يكفي، على الأقل على الورق، لمواجهة طالبان.

ويستشهد المحللون بالإحباط والفساد كسببين مهمين وراء انهيار الجيش الأفغاني. ورأى العديد من الأفغان في اتفاق 2020 بين الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة، والذي وضعته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إشارة إلى أن واشنطن لم تعد مهتمة بأفغانستان، الأمر الذي أدى بدوره إلى إحباط معنويات القوات الأفغانية.

وعندما حل جو بايدن محل ترامب كرئيس في يناير الماضي، كان المسؤولون الأفغان يأملون أن يمنحهم الزعيم الأمريكي الجديد مساحة أكبر للتنفس. ومع ذلك، في أبريل 2021، ضاعف بايدن من خطة ترامب للانسحاب غير المشروط لجميع القوات الأمريكية من أفغانستان، وحذو حذوه حلفاء الولايات المتحدة في الناتو.

ومن الواضح أن الإدارة الأفغانية لم تكن مستعدة لمثل هذا الانسحاب السريع، وقد تفاقم ذلك بسبب حقيقة أن طالبان لم توافق على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وتوقفت المحادثات بين الأفغان.

وبحسب تقرير صادر عن المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية، فإن الجيش الأفغاني "غير قادر على توفير الإمدادات الحيوية مثل الغذاء والذخيرة للبؤر الاستيطانية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد".

وقال التقرير: "عند رؤية الكتابة على الحائط، اختار معظم الجنود إبرام صفقات مع طالبان أو الاستسلام أو الذوبان ببساطة بدلاً من المخاطرة بحياتهم من أجل قضية ميؤوس منها". وأضافت أن "بعض الوحدات الأفغانية، ولا سيما نخبة الكوماندوز، حاربت بشدة حتى النهاية".

فيما أفادت المنظمات غير الحكومية والمجموعات البحثية مرارًا وتكرارًا عن الفساد المستشري في حكومة أشرف غني.

ووفقا لمشروع أوراق أفغانستان في صحيفة واشنطن بوست، من بين 352.000 جندي وشرطي تم اعتبارهم أعضاء في قوات الأمن الأفغانية، لم يتم تأكيد سوى 254.000 من قبل الحكومة السابقة.

وذكرت الصحيفة أن القادة لم يصنعوا فقط "جنود أشباح" لملء جداول رواتبهم، لكنهم أيضا قللوا من رواتب الجنود العاملين وفشلوا في تسليم الإمدادات الضرورية. كما تلقي هيئة مراقبة الإنفاق على المساعدات الأمريكية في أفغانستان باللوم على "طرق الإنفاق الحر" الأمريكية في تمكين الفساد إلى حد كبير.

ويقول محللون إن جهود الولايات المتحدة لإنهاء الفساد في أفغانستان كانت "فاترة وغير فعالة". ومن بين الـ 88.3 مليار دولار التي تم إنفاقها، قالت هيئة الرقابة: "السؤال عما إذا كان هذا المال قد أنفق بشكل جيد سيتم الرد عليه في نهاية المطاف من خلال نتيجة القتال على الأرض، وربما يكون أنقى عملية مراقبة وتقييم".

ومن المرجح أن يراجع الكونجرس الأمريكي تقرير هيئة الرقابة ويحدد سبب انهيار الجيش الأفغاني حتى بعد هذا الإنفاق الباهظ على التدريب العسكري.

وسبب آخر وراء سقوط الجيش الأفغاني كان الافتقار إلى الهدف، حيث فاقت الولاءات للقبائل أو المناطق الشعور بالولاء للحكومة المركزية في كابول.

ومن ناحية أخرى، توحدها أيديولوجية إسلامية متشددة. ومنذ عام 2001، عندما غزت الولايات المتحدة أفغانستان وأطاحت بنظامهم السابق، أكدت طالبان أنها لن تتخلى عن أيديولوجيتها الإسلامية وستذهب إلى أي حد لطرد "الإمبرياليين الغربيين" والغزاة من أفغانستان.