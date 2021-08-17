مصدر بالأهلي: الإرهاق والتحكيم سبب التعادل مع طلائع الجيش

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن الإرهاق وأخطاء التحكيم هما السبب الرئيسي وراء تعادل طلائع الجيش مع الفريق الأحمر سلبياً في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وقال المصدر، إن طاقم التحكيم تغاضي عن إحتساب هدف صحيح لياسر إبراهيم في الشوط الأول شهد بصحته الجميع، حتي لم يمنحوا أنفسهم الفرصة في الرجوع لتقنية الفيديو.

وأضاف أن الفريق يعاني من حالة إرهاق شديدة نتيجة ضغط المباريات في أكثر من بطولة منها الدوري المحلي وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي.

وتعادل الأهلي سلبياً مع طلائع الجيش اليوم ليمنح منافسة الزمالك لقب الدوري إكلينكياً بعد أن تقدم بفارق 4 نقاط ويتبقي 3 مباريات فقط ضمن المسابقة.