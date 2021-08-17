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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يقترب من التتويج بعد سقوط الأهلي.. ترتيب الدوري المصري

الدوري المصري
الدوري المصري

حقق الزمالك فوزا صعبان علي وادي دجلة بهدف وحيد، فى اللقاء الذي يجمعهما على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 60 عن طريق مروان حمدي من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء .

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش التعادل السلبي أمام الاهلي ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد الجيش بمدينة السويس، فى إطار مباريات الاسبوع الحادي والثلاثون من الدوري المصري الممتاز.

وعقب انتهاء أحداث مباراة اليوم؛ نرصد لكم جدول ترتيب الدوري المصري والذي جاء كالتالي:

1- الزمالك 73 نقطة.

2- الأهلي 69 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 49 نقطة.

4- سموحة 47 نقطة.

5-  بيراميدز 46 نقطة.

6-  الاتحاد 42 نقطة.

7- إنبي 42 نقطة.

8- طلائع الجيش 39 نقطة.

9-  سيراميكا كليوباترا 38 نقطة.

10- الجونة 37 نقطة.

11- مصر المقاصة 37 نقطة.

12-   المقاولون  35 نقطة.

13- الاسماعيلي 34 نقطة.

14- غزل المحلة 34 نقطة.

15- البنك الأهلي 29 نقطة.

16- أسوان 27 نقطة.

17- وادي دجلة 25 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 23 نقطة

 

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