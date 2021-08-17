عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة النواب تضع روشتة للنهوض بالبورصة وتطوير سوق المال

مجلس النواب
مجلس النواب

قال محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البورصة هى مرآة للاقتصاد فكل ما يكون الاقتصاد قوي تكون البورصة قوية ومتفعلة وحركة فالفرق بين الاقتصاديات القوية والضعيفة هي قوة ومتنانة البورصة.

 

واكد “بدراوى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البورصة المصرية تسير فى إطار متوازن بعد جائحة كورونا ولكن نحتاج الى مزيد من العمل فيجب ان يكون هناك اطروحات كثيرة للعمل فى البورصة من بعض الشركات وحصص بعض البنوك فقبل جائحة كورونا كان هناك عدد كبير من الشركات المساهمة وبعد الجائحة تاثرت البورصات العالمية ومن ضمنها مصر فاصبحت شركة الدخان فقط من تقوم بوضع اسهمها.

مدبولي يبحث مع رئيس البورصة تطورات أداء سوق الأوراق المالية

414 مليون جنيه أرباحا.. تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء

واشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة تشجيع الشركات العاملة فى البورصة الكبرى ايضا لطرح مزيد من حصصها وضرورة ان يكون هناك اهتمام اكبر لكي يكون هناك اجراءات تحفزية والان البورصة تشهد استقرار ادارى بعد تجديد مدة رئاسة رئيسها.

 

وتابع حديثه قائلا:" البورصة كانت تسجل مايقارب 18 الف نقطة قبل جائحة كورونا وبعد الجائحة تسجل 11 الف فقط ونتمني السير علي استراتجية تحقق اضعاف اضعاف هذه النقاط".

 

جاء ذلك بعد أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء إن اللقاء  تناول آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء البورصة المصرية، واستعراض أهم ملامح استراتيجية إدارة البورصة لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المقيدة خلال المرحلة المقبلة، ليستمر في القيام بدوره كداعم لخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الرامية لتعزيز المسار الاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية، فضلاً عن المساهمة في توفير التمويل لمصدري الأسهم والسندات لتمويل أنشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية.

وتطرق اللقاء إلى جهود إدارة البورصة لتعزيز السيولة والتداول، ومناقشة إدخال تعديلات على القواعد والقوانين لجذب شركات جديدة للقيد، وخاصة مساعدة الشركات الناشئة على النمو والتوسع من خلال البورصات، وكذلك الأدوات والمنتجات المالية التي تعمل إدارة البورصة على تطويرها وتطبيقها لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.

 

محمد بدراوى مجلس النواب البورصة البورصة المصرية جائحة كورونا الشركات العاملة اجراءات تحفزية

ترشيحاتنا

3 تحركات من الخطيب بعد تعادل الأهلي مع طلائع الجيش بالدوري

أخبار الأهلي| أسباب التعادل مع طلائع الجيش.. الهاني سليمان يكشف حقيقة مفاوضات المارد الأحمر.. نبيل الحلفاوي: صراع الدوري كسباق الفروسية

مساعد وزير الداخلية الأسبق: لا توجد غرامة للرائحة الكريهة داخل السيارة

خطة النواب تضع روشتة للنهوض بالبورصة وتطوير سوق المال

أمريكا وبريطانيا تتفقان على عقد قمة افتراضية لمجموعة السبع بشأن أفغانستان

خبير أسواق المال: 4 محاور لتطوير أداء سوق المال لدعم الاقتصاد الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

مصدر بالأهلي: الإرهاق والتحكيم سبب التعادل مع طلائع الجيش

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

حدود التنسيق الدنيا تنخفض 10 %.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

العثور على أشلاء بشرية لأفغان تشبثوا بعجلات طائرة أمريكية أثناء إقلاعها من كابول

انتحار طالبة وتسمم أخرى عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة بالمنوفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

فيديو

فيديوجراف.. نجوم فشلوا في الثانوية العامة ونجحوا في الفن

فيديوجراف.. المرحلة الأولى.. تنسيق الثانوية العامة 2021

إكرامي 98% وشوبير 65٪.. مجاميع نجوم الكرة المصرية في الثانوية العامة

فيديو جراف.. العشرة الطيبة.. زوجة تلحق بـ زوجها بعد وفاته بساعة

المزيد

ساحة رأي

محمد جاب الله يكتب: المشروع الإعلامي العربي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ