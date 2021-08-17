خطة النواب تضع روشتة للنهوض بالبورصة وتطوير سوق المال

قال محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البورصة هى مرآة للاقتصاد فكل ما يكون الاقتصاد قوي تكون البورصة قوية ومتفعلة وحركة فالفرق بين الاقتصاديات القوية والضعيفة هي قوة ومتنانة البورصة.

واكد “بدراوى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البورصة المصرية تسير فى إطار متوازن بعد جائحة كورونا ولكن نحتاج الى مزيد من العمل فيجب ان يكون هناك اطروحات كثيرة للعمل فى البورصة من بعض الشركات وحصص بعض البنوك فقبل جائحة كورونا كان هناك عدد كبير من الشركات المساهمة وبعد الجائحة تاثرت البورصات العالمية ومن ضمنها مصر فاصبحت شركة الدخان فقط من تقوم بوضع اسهمها.

واشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة تشجيع الشركات العاملة فى البورصة الكبرى ايضا لطرح مزيد من حصصها وضرورة ان يكون هناك اهتمام اكبر لكي يكون هناك اجراءات تحفزية والان البورصة تشهد استقرار ادارى بعد تجديد مدة رئاسة رئيسها.

وتابع حديثه قائلا:" البورصة كانت تسجل مايقارب 18 الف نقطة قبل جائحة كورونا وبعد الجائحة تسجل 11 الف فقط ونتمني السير علي استراتجية تحقق اضعاف اضعاف هذه النقاط".

جاء ذلك بعد أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية.



وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء إن اللقاء تناول آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء البورصة المصرية، واستعراض أهم ملامح استراتيجية إدارة البورصة لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المقيدة خلال المرحلة المقبلة، ليستمر في القيام بدوره كداعم لخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الرامية لتعزيز المسار الاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية، فضلاً عن المساهمة في توفير التمويل لمصدري الأسهم والسندات لتمويل أنشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية.



وتطرق اللقاء إلى جهود إدارة البورصة لتعزيز السيولة والتداول، ومناقشة إدخال تعديلات على القواعد والقوانين لجذب شركات جديدة للقيد، وخاصة مساعدة الشركات الناشئة على النمو والتوسع من خلال البورصات، وكذلك الأدوات والمنتجات المالية التي تعمل إدارة البورصة على تطويرها وتطبيقها لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.