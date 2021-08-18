عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسريب مرسيدس SL رودستر الجيل الجديد كلياً

مرسيدس
مرسيدس

أعلنت شركة مرسيدس منذ أسابيع الانتهاء من تجهيزات الجيل الجديد من السيارة SL ، وأكدت ان التدشين سيكون وشيك للغاية ، ولكن دون الكشف عن الشكل الخارجي للسيارة وبعض المعلومات عنها ، كنوع من أنواع التشويق الدعائي .

ولكن كشفت مرسيدس عن المقصورة الداخلية للسيارة SL الكشف الجيل الجديد منذ أسابيع ، والتي هدفت مرسيدس فيها للجمع بين تصميم الأنالوج الكلاسيكي والتصميم الرقمي العصري وفق تصريح للعلامة الألمانية .

 وتضم المقصورة الداخلية للسيارة SL الكشف لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش LCD، وشاشة لمسية 11.9 إنش للنظام الترفيهي المدمج في الكونسول الأوسط، مع تقنية اختيارية ثلاثية الأبعاد لعرض المعلومات على الزجاج الأمامي ، بالإضافة الى جلود نابا الفاخرة ومقاعد AMG الرياضية .

 

كما ستعتمد السيارة مرسيدس SL الجديدة على منصة جديدة تجمع بين الألمنيوم والفولاذ والمجنيسيوم وألياف الكربون لخفض وزن المنصة إلى 270 كيلوجرام فحسب، كما أن السيارة أكثر ثباتاً من AMG GT رودستر بـ 50% .

واكد خبراء السيارات ان السيارة مرسيدس SL الكشف الجديدة القادمة ستستخدم محرك 6 سلندر بقوة 435 حصان وآخر V8 تيربو مزدوج بقوة 612 حصان، مع محرك ثالث هجين بالقابس بقوة 800 حصان .

وأوضحت مرسيدس ان السيارة SL الكشف الجديدة ، سيتم اطلاقها داخل الأسواق العالمية ، قبل نهاية العام الحالي 

مرسيدس السيارات شركة مرسيدس مرسيدس SL رودستر

موضوعات متعلقة

رابطة التجار: على المواطنين الابتعاد عن السيارات المطبق عليها أوفر برايس

معلومات جديدة عن سكودا فابيا 2022 الاقتصادية .. تعرف عليها

نيسان تفتتح صالة عرض جديدة في السعودية

وصول كيا جراند سيراتو الجديدة بتصميمها الجريء إلى الأسواق المصرية

هيونداي تكشف عن مواصفات سانتا كروز 2022 الجديدة..صور

لأول مرة.. بي إم دبليو تستدعي 13 ألف سيارة تويوتا سوبرا

طرح بورش ماكان 2022 وتايكان الكهربائية في مصر

مانسوري تحول لامبورجيني هوراكان إلى سوبر خارقة

ترشيحاتنا

6 شروط يجب إتباعها علي طلاب البعثات وفقا للقانون

دعاء يوم عاشوراء.. أدعية وأذكار اغتنمها قبل الإفطار

حريق ضخم بمحطة كهرباء في بيروت .. فيديو

عادل عبد الرحمن: الأهلي لن يلجأ لإقالة موسيماني حال خسارة لقب الدوري|فيديو

بعد رقصها المثير مع جوهرة.. رانيا يوسف تتصدر تويتر .. فيديو

سوريا: مقتل امرأة وإصابة مدنيين في قصف تركي على ريف الحسكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

3 تحركات من الخطيب بعد تعادل الأهلي مع طلائع الجيش بالدوري

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

مصدر بالأهلي: الإرهاق والتحكيم سبب التعادل مع طلائع الجيش

حدود التنسيق الدنيا تنخفض 10 %.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

لن تتوقعها .. نتائج مفاجئة لنجوم الكرة المصرية فى الثانوية العامة|إكرامي 98%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد جمال وكايرو كافيه يتألقان على مسرح محكى القلعة.. صور

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

فيديو

فيديوجراف.. نجوم فشلوا في الثانوية العامة ونجحوا في الفن

فيديوجراف.. المرحلة الأولى.. تنسيق الثانوية العامة 2021

إكرامي 98% وشوبير 65٪.. مجاميع نجوم الكرة المصرية في الثانوية العامة

فيديو جراف.. العشرة الطيبة.. زوجة تلحق بـ زوجها بعد وفاته بساعة

المزيد

ساحة رأي

محمد جاب الله يكتب: المشروع الإعلامي العربي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ