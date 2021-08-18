تسريب مرسيدس SL رودستر الجيل الجديد كلياً

أعلنت شركة مرسيدس منذ أسابيع الانتهاء من تجهيزات الجيل الجديد من السيارة SL ، وأكدت ان التدشين سيكون وشيك للغاية ، ولكن دون الكشف عن الشكل الخارجي للسيارة وبعض المعلومات عنها ، كنوع من أنواع التشويق الدعائي .

ولكن كشفت مرسيدس عن المقصورة الداخلية للسيارة SL الكشف الجيل الجديد منذ أسابيع ، والتي هدفت مرسيدس فيها للجمع بين تصميم الأنالوج الكلاسيكي والتصميم الرقمي العصري وفق تصريح للعلامة الألمانية .

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة SL الكشف لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش LCD، وشاشة لمسية 11.9 إنش للنظام الترفيهي المدمج في الكونسول الأوسط، مع تقنية اختيارية ثلاثية الأبعاد لعرض المعلومات على الزجاج الأمامي ، بالإضافة الى جلود نابا الفاخرة ومقاعد AMG الرياضية .

كما ستعتمد السيارة مرسيدس SL الجديدة على منصة جديدة تجمع بين الألمنيوم والفولاذ والمجنيسيوم وألياف الكربون لخفض وزن المنصة إلى 270 كيلوجرام فحسب، كما أن السيارة أكثر ثباتاً من AMG GT رودستر بـ 50% .

واكد خبراء السيارات ان السيارة مرسيدس SL الكشف الجديدة القادمة ستستخدم محرك 6 سلندر بقوة 435 حصان وآخر V8 تيربو مزدوج بقوة 612 حصان، مع محرك ثالث هجين بالقابس بقوة 800 حصان .

وأوضحت مرسيدس ان السيارة SL الكشف الجديدة ، سيتم اطلاقها داخل الأسواق العالمية ، قبل نهاية العام الحالي