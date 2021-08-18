بلاش عتاب.. إرشادات نفسية للتعامل مع الطلاب بعد نتيجة الثانوية العامة|فيديو

كشف الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، عن مجموعة إرشادات نفسية للتعامل مع الطلاب بعد نتيجة الثانوية العامة.



وقال جمال فرويز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة "الأولى الفضائية": " على أولياء الأمور احتواء الأبناء والطلاب من أجل تهدئة الطلاب واختفاء أي حالة من حالات القلق والتوتر والخوف من المستقبل".

وتابع جمال فرويز :" الطالب أو الطالبة عليه أن يختار الكلية المناسبة لمجموعه بالثانوية والتي تمكنه من إخراج مواهبه وإبداعاته فيها".

وأكمل جمال فرويز : "هناك طلاب لا يستطيعون السيطرة على مشاعرهم بعد نتيجة الثانوية العامة ويجب عدم اتباع أسلوب المقارنات مع الغير أو العتاب بعد النتيجة كي لا يؤذي الطالب نفسه".

ولفت جمال فرويز :"كل طالب له قدرات عقلية وإبداعية مهما حسّن من نفسه والطالب ينجح عندما يستغل القدرات المتاحة له على أكمل وجه".

وزير التعليم: اللي جايب 60% هيدخل الكلية اللي يتمناها

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، على نتيجة الثانوية العامة، قائلا إن مشروع تطوير منظومة التعليم مشروع دولة، والهدف منه الانتقال بالتعليم إلى مستوى عالمي، مؤكدا "نسير في طريق تحقيق هذا الأمر".

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وأضاف “شوقي”، في تصريحات تليفزيونية، "امتحانات الثانوية العامة تم إعدادها بشكل يضاهي الامتحانات الدولية".



وتابع وزير التعليم "اللي جاب 60% و70% طالب شاطر جدًا، وعلينا أن نتعود على الدرجات الجديدة، وتلك المجاميع تسمح لكل طالب بدخول الكلية التي يتمناها".