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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد جمال وكايرو كافيه يتألقان على مسرح محكى القلعة.. صور

أحمد جمال
أحمد جمال

استدعى فريق كايرو كافيه بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف مجموعة من الذكريات الجميلة خلال الحفل الذى اقيم على مسرح المحكى ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء.

تفاصيل حفل كايرو كافيه وأحمد جمال

قدم فريق كايرو كافيه باقة من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية برؤية مؤسس وقائد الفريق الذى اعاد صياغتها لينتج حالة فنية نالت استحسان واعجاب الجمهور كان منها عاشق الروح، البنت الشلبية ، شغلونى، ليلة حب، بانوما من اعمال  بليغ حمدى ، انا لك على طول ،كنت فين، سهر الليالى الى جانب عدد من المؤلفات الاجنبية منها فانكى روك، رقصة ل موتسارت ، سواي وغيرها.

بعده ووسط تفاعل الحضور تألق المطرب الشاب أحمد جمال بمجموعة  من اعماله الخاصة التى لاقت قبول الجيل الجديد من متذوقى الفنون الراقية وخلقت اجواء مبهجة بالاضافة الى عدد من مؤلفات الموسيقى العربية كان منها اضحكي ، پالا نعيش ، من غير مجاملة ، كل سنة وانت طيب ، نسم علينا الهوى ، بحبك ، ع اللي جری ، وقت مش مناسب ، احنا مش بتوع حداد ، محتاج سنة ، عز الحبايب ، النهاية ، تحيا مصر وانتي عاجباني .

كايرو كافيه أحمد جمال محكى القلعة مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى احتفالات دار الاوبرا المصرية

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