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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رشاد: مش شمتان في مي حلمي.. ومش منطقي أعمل أغنية للإكس

محمد رشاد
محمد رشاد

استقبل النجم محمد رشاد ، اسئلتنا بصدر رحب، خلال حلوله ضيفًا على موقع صدى البلد الإخباري، ليكشف خلال الحوار، تفاصيل أحدث أعماله الغنائية “أنا مش شمتان”، والتي طرحها الشهر الماضي، لتحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.


محمد رشاد: أغنية أنا مش شمتان غير موجهة لأحد

في بداية الحوار، قال النجم محمد رشاد إنه استشعر أن كلمات أغنية أنا مش شمتان، مرتبطة بكل الناس نظرًا لما تعبر عنه من إحساس يتوافق مع كثير من التجارب الحياتية، مؤكدًا أن نجاح الأغنية يرتبط بعدة أشياء إما أن تكون بها ألحان ورقص أو أن تلمس حالة معينة يحسها أغلب المستمعين للأغنية.

وأضاف محمد رشاد، أن أغنية أنا مش شمتان كلماتها سهلة الحفظ والدخول للعقل والقلب معًا، مشيرًا إلى أن الأغنية ليست موجهة إلى أحد أو شخص بعينه.

في السياق ذاته، أكدت منتجة ومؤلفة الأغنية كوثر حجازي أنها كتبت كلمات «أنا مش شمتان» منذ عام 2018، ووجدت أن هذه الكلمات تليق بصوت محمد رشاد، مشيرة إلى أنها لم توجه الكلمات لشخص معين أيضًا، وأن كلمات الأغنية تعبر عن حالة يعيشها الشاعر.

وأكدت أنها لم تنظر للمنافسة بين باقي الأغاني، لأنها استشعرت جودة الأغنية ولحن محمد النادي المميز فيها، كذلك مجهود موزعها الموسيقي طارق عبد الجابر، مؤكدة على كفاءة فريق عمل الأغنية. 

  • الأطفال سمعوا أغنياتي.. وقدمت المختلف في الصيف 

محمد رشاد يكشف كواليس أغنية أنا مش شمتان

وقال النجم محمد رشاد -خلال الندوة- إن المنتجة والمؤلفة كوثر حجازي كانت تشرف على تفاصيل كليب انا مش شمتان، مشيرًا إلى أن هذا الكليب لم يكن مخططا له ليكون باكورة شركة الإنتاج، وأنه كان يفترض أن تكون أغنية أخرى.

وأوضح محمد رشاد أنه التقى كوثر حجازي، وكان يتناقش معها في تنفيذ أغنيتين وبعدها يقرران ماذا سيجهزان للفترة المُقبلة، مشيرًا إلى أن شركة الإنتاج ستجهز لأعمال أخرى إضافية مع عدد من المطربين خلال الفترة المُقبلة.

وأشار محمد رشاد، إلى أنه حينما ذهب إلى شركة الإنتاج كان ذاهبا لسماع أغنية تفاؤلية، وأعجبته هذه الأغنية بعد سماعها، ثم قال له الملحن محمد النادي، إن هناك أغنية أخرى وهي «أنا مش شمتان» فأعجبته أكثر، وقرر أنها أنسب في النزول خلال تلك الفترة؛ لأنها ستكون مختلفة عن أغاني الصيف، لأنها تحمل كل الألوان، ويستطيع المستمع من خلالها (الرقص أو الدندنة أو الشعور بالانتصار).

وأعرب محمد رشاد عن سعادته بنجاح الأغنية، وأنه لمس هذا النجاح في الشارع من الجمهور بمراحل أعمارهم المختلفة، وحتى الأطفال استمعوا لها، لافتًا إلى أنه كان يتوقع أن تصل الأغنية لشريحة معينة، وليس لكل هذه الشرائح التي استمعت لها؛ ما اشعره بالمفاجأة.

  • أنا باصص لشغلي.. وعلاقتي بـ مي حلمي برة الحسابات 

علاقة أغنية أنا مش شمتان بـ مي حلمي 

وحول تفسير البعض بأن الأغنية هي إسقاط على طليقته مي حلمي، قال محمد رشاد: «أنا شوفت التعليقات دي كتير منذ طرح الإعلان التشويقي لها»، مشيرًا إلى أن سبب انتشار هذه التعليقات هي أن الكلمات موجهة إلى الحبيب المُفارق (الاكس).

ونفى محمد رشاد أن تكون الأغنية موجهة إلى طليقته مي حلمي قائلًا: «مش أنا والموضوع ده برة الحسابات»، مؤكدًا أنه ليس من المنطقي أن يتوجه لشركة إنتاج تكلف أغنية من كلمات ولحن وتوزيع وتسويق من أجل توجيه رسالة لشخص معين.

وأضاف محمد رشاد: «اللي انتهى انتهى وأنا الحمد لله مش باصص غير في شغلي ومستقبلي وحياتي الشخصية انتهت واتقفلت صفحتها تمامًا»، لافتًا إلى أن المطرب عندما يغني أي أغنية وتكون لديه حالة مشابهة لها؛ سيربط البعض بين أغنيته وبين الحالة التي عاشها المطرب، مؤكدًا: «أنا مطرب وطبيعي أغني كل حاجة». 

  • شركات الإنتاج عطلتني ومش هختفي تاني

محمد رشاد يكشف سبب اختفائه قبل أغنية أنا مش شمتان

وأكد محمد رشاد خلال الندوة أنه لن يختفي عن جمهوره بعد ذلك، مشيرًا إلى أنه في الفترات السابقة تعطل بسبب شركات الإنتاج، وأخذها وقتا طويلا في التحضيرات للأغاني، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة السابقة تعامل مع 3 شركات إنتاج.

وأشار محمد رشاد إلى أن أكثر تعاون مثمر له، حدث مؤخرًا مع المنتجة والمؤلفة كوثر حجازي، حيث تم إنجاز أول أغنية لهما سريعًا، مشيرًا إلى أن كوثر تكتب منذ فترة مواضيع خارج الصندوق، وأنها دخلت تجربة الإنتاج لكي تقدم أعمالا فنية جديدة ومتتالية لها. 

  • بغني مهرجانات.. وكل حد له ذوق

متغاظ.. محمد رشاد يغني مهرجانات في "صدى البلد"

وقال محمد رشاد، إن أغاني المهرجانات هي حالة جديدة ونوع جديد من المزيكا أحبها شريحة معينة من الجمهور، وتحفظ على التعليق عليها، قائلًا: «كل حد له ذوق في السمع وآخرون لهم أذواق مختلفة».

وأضاف محمد رشاد، أن أغاني المهرجانات لها جمهورها ويستمع إليها البعض، مشيرًا إلى أنه أحيانًا يستمع لأغاني معينة منها، مثل: «اخواتي»، مشيرًا إلى أن مطرب المهرجانات شحتة كاريكا يرتبط معه بعلاقة محبة، ويحب هذه الأغنية له، واختص صدى البلد بغناء مقطع قصير من مهرجان «متغاظ».

محمد رشاد: أغنية أنا مش شمتان غير موجهة لأحد

قال النجم محمد رشاد إنه استشعر أن كلمات أغنية أنا مش شمتان، مرتبطة بكل الناس نظرًا لما تعبر عنه من احساس يتوافق مع كثير من التجارب الحياتية، مؤكدًا أن نجاح الأغنية يرتبط بعدة أشياء إما أن تكون بها ألحان ورقص أو أن تلمس حالة معينة يحسها أغلب المستمعين للأغنية.

وأضاف محمد رشاد، أن أغنية أنا مش شمتان كلماتها سهلة الحفظ والدخول للعقل والقلب معًا، مشيرًا إلى أن الأغنية ليست موجهة إلى أحد أو شخص بعينه.

وفي السياق ذاته، أكدت منتجة ومؤلفة الأغنية كوثر حجازي أنها كتبت كلمات «أنا مش شمتان» منذ عام 2018، ووجدت أن هذه الكلمات تليق بصوت محمد رشاد، مشيرة إلى أنها لم توجه الكلمات لشخص معين أيضًا، وأن كلمات الأغنية تعبر عن حالة يعيشها الشاعر.

وأكدت أنها لم تنظر للمنافسة بين باقي الأغاني، لأنها استشعرت جودة الأغنية ولحن محمد النادي المميز فيها، كذلك مجهود موزعها الموسيقي طارق عبد الجابر، مؤكدة على كفاءة فريق عمل الأغنية.

  • عمرو دياب تاريخ كبير وأنا من عشاقه
  • باشتغل بضمير وربنا مش هيضيع تعبي

محمد رشاد يتحدث عن منافسته لـ عمرو دياب وسميرة سعيد

تحدث محمد رشاد، عن منافسته مع الهضبة عمرو دياب في الموسم، قائلًا: «الهضبة تاريخ كبير وأنا من عشاقه من زمان جدًا وله أغاني كثيرة جدًا تلمسني، وكذلك الأمر بالنسبة للديفا سميرة سعيد»، مشيرًا إلى أن النجاح والتوفيق بيد الله.

وأضاف محمد رشاد : «لما تعمل حاجة بضمير وحرفية شديدة جدًا أكيد ربنا مش هيضيع تعبك»، مشيرًا إلى أن «أنا مش واثق مليون في المية ان الأغنية هتدغدغ الدنيا لكن واثق ان تعبنا ربنا مش هيضيعه وربنا هيكلل التعب ده بنجاح». 

كوثر حجازي تكشف تفاصيل تعاونها مع المطرب أبو في ألبومه الجديد

وكشفت المنتجة والمؤلفة كوثر حجازي، عن تعاونها مع المطرب أبو في ألبومه الجديد، مشيرة إلى أن هناك اغنية صيفية من بينهما ستكون مبهجة، مشيرة إلى أن الاغنية الأخرى ستكون في دخلة الشتاء.

وأضافت كوثر حجازي، أن هناك المزيد من الأعمال مع أكثر من ملحن وأنها لا تميل لاغاني الدراما في أعمالها، لافتة إلى أن الشركة ستدعم المواهب الغنائية الجديدة أيضا في أعمالها المقبلة.

رشاد محمد رشاد النجم محمد رشاد أغنية أنا مش شمتان أغنية أنا مش شمتان مي حلمي

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