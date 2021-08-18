عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون: الزمالك أضاع فوزا كبيرا على دجلة.. والدوري لم يحسم بعد

صدى البلد

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفوز على وادي دجلة كان صعبا في لقاء الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ويجب أن يفرح الجميع بالفوز.

 

وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي للمباراة، أنه ليس راضيا عن إضاعة العديد من الفرص المحققة، وكان الفريق قادرا على التسجيل مبكرا واللعب بصورة أفضل في حالة استغلال الفرص التي سنحت للاعبين.

 

وشدد كارتيرون على أن الفريق تتبقى له ثلاث مباريات في الدوري، سيخوضها بنفس الهدف من أجل تحقيق الفوز.

 

ورفض المدير الفني التأكيد بأن فريقه حسم الدوري، مشددا على أن الدوري لا يزال في الملعب.

 

وألمح كارتيرون إلى أنه حرص على تجهيز جميع اللاعبين في معسكر برج العرب، وهو ما دفعه لإجراء تغييرات كثيرة في التشكيل، في ظل ضغط المباريات، وشدد على أنه لعب باللاعبين الأكثر جاهزية في لقاء دجلة.

 

واختتم كارتيرون تصريحاته بأن مروان حمدي مهاجم جيد ويبذل مجهودات كبيرة في المباريات وظهر بشكل جيد في لقاء اليوم.

 

وفاز الزمالك على دجلة بهدف دون رد، سجله مروان حمدي؛ ليرفع رصيده إلى 73 نقطة، يتصدر بها مسابقة الدوري، في حين يتوقف رصيد دجلة عند 25 نقطة يحتل بها المركز قبل الأخير.

ترشيحاتنا

7 أوقات يوم عاشوراء لا ترد فيها دعوة.. اغتنمها وردد الأدعية المستجابة

أحدهما للزمالك.. تعليقان حاسمان من نبيل الحلفاوي بعد تعادل الأهلي وطلائع الجيش

قانون الانتخابات الرئاسية.. هل ينهي التواجد التركي داخل ليبيا؟

هل يجوز صيام يوم عاشوراء لمن كان عليه قضاء رمضان؟

تسريبات تكشف مواصفات هاتف Redmi 10 Prime القادم من شاومي

الصناعة والتكنولوجيا تطلق حملة لتعزيز قدراتها المتقدمة في البنية التحتية للجودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

3 تحركات من الخطيب بعد تعادل الأهلي مع طلائع الجيش بالدوري

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

مصدر بالأهلي: الإرهاق والتحكيم سبب التعادل مع طلائع الجيش

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

حدود التنسيق الدنيا تنخفض 10 %.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

انتحار طالبة وتسمم أخرى عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة بالمنوفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

فيديو

فيديوجراف.. نجوم فشلوا في الثانوية العامة ونجحوا في الفن

فيديوجراف.. المرحلة الأولى.. تنسيق الثانوية العامة 2021

إكرامي 98% وشوبير 65٪.. مجاميع نجوم الكرة المصرية في الثانوية العامة

فيديو جراف.. العشرة الطيبة.. زوجة تلحق بـ زوجها بعد وفاته بساعة

المزيد

ساحة رأي

محمد جاب الله يكتب: المشروع الإعلامي العربي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ