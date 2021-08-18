على متن مركب| محمد سامي يقضي إجازته الصيفية.. شاهد

شارك المخرج محمد سامي متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة، من عطلته الصيفية، على مركبه الخاص.

وظهر محمد سامي بالصورة وهو مستلقي على ظهره داخل المركب، والذي لقي تفاعلا كبيرا من متابعيه.



يذكر ان اخر اعمال المخرج محمد سامي مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري.