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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صورة نادرة .. أحمد زكي شاهدًا على عقد زواج محمد رياض

احمد زكي فى عقد قرآن
احمد زكي فى عقد قرآن محمد رياض

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة نادرة من عقد قران الفنان محمد رياض علي الفنانة رانيا محمود ياسين.


ظهر في الصورة الفنان الراحل أحمد زكي شاهدا على عقد الزواج،  ويتوسطه المأذون وبجواره الفنان محمد رياض،  نالت اعجاب الجمهور.


يذكر أن رانيا محمود ياسين تزوجت من محمد رياض عام 1998، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن.


أحدث أعمال الفنان محمد رياض مسلسل النمر الذي تم عرضه في رمضان 2021 .


مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد أحمد خالد صالح .


تدور أحداث المسلسل حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، والصراعات التى يدخل فيها كبار تجار الصاغة.

 

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IMG_٢٠٢١٠٨١٧_١٩١٩٥٤
IMG_٢٠٢١٠٨١٧_١٩١٩٣٣
IMG_٢٠٢١٠٨١٧_١٩١٩٣٣
عقد قران محمد رياض الفنانة رانيا محمود ياسين الفنان الراحل أحمد زكي صورة نادرة

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