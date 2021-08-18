صورة نادرة .. أحمد زكي شاهدًا على عقد زواج محمد رياض

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة نادرة من عقد قران الفنان محمد رياض علي الفنانة رانيا محمود ياسين.



ظهر في الصورة الفنان الراحل أحمد زكي شاهدا على عقد الزواج، ويتوسطه المأذون وبجواره الفنان محمد رياض، نالت اعجاب الجمهور.



يذكر أن رانيا محمود ياسين تزوجت من محمد رياض عام 1998، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن.



أحدث أعمال الفنان محمد رياض مسلسل النمر الذي تم عرضه في رمضان 2021 .



مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد أحمد خالد صالح .



تدور أحداث المسلسل حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، والصراعات التى يدخل فيها كبار تجار الصاغة.