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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلنا في ضهركم.. أمير مرتضي منصور يعلق على تصدر الزمالك الدوري

امير مرتضي منصور
امير مرتضي منصور

علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، علي فوز الزمالك بهدف نظيف على وادي دجلة واقترابه من انتزاع لقب الدوري الممتاز المصري هذا العام. 
 

ونشر أمير مرتضي صورة عبر انستجرام وعلق : «"بإذن الله قربت .. فرحوا الملايين .. كلنا في ضهركم 🏹". 
 


وحقق الزمالك فوزا صعبا على وادي دجلة بهدف وحيد، فى اللقاء الذي جمعهما على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 60 عن طريق مروان حمدي من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء .

 

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش التعادل السلبي أمام الاهلي ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد الجيش بمدينة السويس، فى إطار مباريات الاسبوع الحادي والثلاثون من الدوري المصري الممتاز.

 

وعقب انتهاء أحداث مباراة اليوم؛ نرصد لكم جدول ترتيب الدوري المصري والذي جاء كالتالي:

1- الزمالك 73 نقطة.

2- الأهلي 69 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 49 نقطة.

4- سموحة 47 نقطة.

5-  بيراميدز 46 نقطة.

6-  الاتحاد 42 نقطة.

7- إنبي 42 نقطة.

8- طلائع الجيش 39 نقطة.

9-  سيراميكا كليوباترا 38 نقطة.

10- الجونة 37 نقطة.

11- مصر المقاصة 37 نقطة.

12-   المقاولون  35 نقطة.

13- الاسماعيلي 34 نقطة.

14- غزل المحلة 34 نقطة.

15- البنك الأهلي 29 نقطة.

16- أسوان 27 نقطة.

17- وادي دجلة 25 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 23 نقطة

 
 


 

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IMG_٢٠٢١٠٨١٨_٠٠٤٤٢٠
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IMG_٢٠٢١٠٨١٨_٠٠٤٩٤٧
امير مرتضى منصور الدوري المصري الدوري الممتاز نادي الزمالك ترتيب الدوري المصرى

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