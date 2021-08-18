أحمد عيد عبد الملك يحتفل بفوز الزمالك واقترابه من الدرع

احتفل أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، على فوز الفريق الأول على دجلة، أمس، بهدف للاشيء، وتعادل الأهلي سلبيا أمام الجيش.



وغرَّد أحمد عيد عبد الملك، عبر “تويتر”: "الحمد الله مكسب مهم و3 نقاط جديدة، ألف مبروك، وانتظروني اليوم في برنامج زمالكاوي".



وحقق الزمالك فوزا صعبا على وادي دجلة بهدف وحيد، فى اللقاء الذي جمعهما على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 60 عن طريق مروان حمدي من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

ورفع الزمالك رصيده الى 73 نقطة فى الصدارة بفارق 4 نقاط عن الأهلى الذى يظل فى مكانه بالمركز الثانى برصيد 69 نقطة.